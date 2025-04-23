В США раскрыли замысел Путина: для чего РФ использует перемирие

Учитывая ультимативный тон в заявлениях, которые озвучивают спикеры Кремля, потенциальное соглашение о замораживании фронта на нынешних позициях может не остановить Россию от новой агрессии. Москва может использовать перемирие как передышку в войне, проанализировав свои предыдущие ошибки в военной кампании и ударив с еще большей силой по Украине в дальнейшем. Ведь часть территорий Украины по-прежнему будет оставаться в российской Конституции. Также Путин может вновь решиться на удар, как только поймет, что западная помощь Киеву начала сокращаться. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эксперты отмечают, что любая потенциальная договоренность, которая фиксирует нынешнюю линию фронта до момента, когда Россия получит полный контроль над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями, не исключает вероятности дальнейшей российской агрессии с целью расширения оккупации. Особенно в случае, если в соглашении будет прописан пункт о моратории на поставки Украине западного оружия.

"Нынешняя линия фронта не обеспечивает стратегической глубины, необходимой Украине для надежной защиты от новой российской агрессии, поскольку российские войска находятся на другом берегу Днепра от Херсона, примерно в 25 километрах от Запорожья и в 20 километрах от Харькова", – говорится в сообщении.

Аналитики также обращают внимание, что Россия активизировала использование бронетехники по всей линии фронта, что может свидетельствовать о начале долгосрочной кампании по захвату так называемого "пояса крепостей" в Донецкой области. Аналитики предполагают, что это, вероятно, является частью более широкой стратегии захвата как можно большей территории на востоке и юге Украины.

"Кремль, скорее всего, воспользуется любым перемирием, основанным на ограничении поставок американского оружия в Украину, чтобы подготовиться к новой агрессии", – подытожили в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе раскрыли пункты "последнего предложения Трампа" для Украины



