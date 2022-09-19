Под Мариуполем оккупанты устроили принудительную мобилизацию: кого заставили воевать

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Кравцев Сергей
В селе под Мариуполем российские захватчики принудительно мобилизовали всех мужчин до 40 лет и вывезли в Донецк. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
Оккупанты проводят мобилизацию под Мариуполем \ фото Петр Андрющенко
По словам Андрющенко, россияне открыто говорят, что этих мужчин забрали "в армию".
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