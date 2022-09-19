Под Мариуполем оккупанты устроили принудительную мобилизацию: кого заставили воевать

В селе под Мариуполем российские захватчики принудительно мобилизовали всех мужчин до 40 лет и вывезли в Донецк. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Оккупанты проводят мобилизацию под Мариуполем \ фото Петр Андрющенко

"Село Портовское Мариупольского района. Заехали оккупанты принудительно по домам собрали всех мужчин моложе 40 лет. Загрузили в автобус и вывезли в сторону Донецка", — написал он.

По словам Андрющенко, россияне открыто говорят, что этих мужчин забрали "в армию".

"Мариупольские мужчины, до сих пор верите пропаганде и гауляйтерам, что такого не будет? Единственное, чего точно не будет при России – это нормальной жизни и свободы. Как и газа с теплом. А вот всего остального будет с избытком", — подчеркнул советник мэра.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина предложит союзникам проголосовать на Генассамблее ООН резолюцию о конфискации российских активов в качестве репараций за развязанную войну, сообщает The Guardian. Какова вероятность, что данное предложение будет поддержано? Что это даст Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – экс-министр иностранных дел и экс-министр образования Румынии Андрей Марга заявил, что Украина находится в "неестественных границах" и должна уступить территорию России, Венгрии, Польше и Румынии. Посольство Украины в Румынии уже раскритиковало данное заявление. О чем говорят выпады политиков типа Маргы? Можно ли за них как-то привлечь к ответственности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!