На Генассамблее ООН Киев предложит конфискацию активов рф: что это даст Украине

Украина предложит союзникам проголосовать на Генассамблее ООН резолюцию о конфискации российских активов в качестве репараций за развязанную войну, сообщает The Guardian. Какова вероятность, что данное предложение будет поддержано? Что это даст Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украина предложит союзникам поддержать резолюцию о конфискации активов рф. Фото: Голос Америки

Владельцы арестованных активов точно буду оспаривать решения о конфискации в европейских судах

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин напоминает, что для принятия той или иной резолюции, по процедурам ООН необходимо определенное количество голосов.

"И даже если их удастся собрать (хоть Россия будет всячески этому препятствовать), есть вероятность, что на такое решение всё той же РФ будет наложено вето, как это регулярно делается", – поясняет эксперт.

Проблема еще и в том, продолжает он, что даже в случае принятия данной резолюции это не означает автоматическую реализацию решения.

"Резолюция носит не более чем рекомендательный характер, – отмечает Анатолий Амелин. – Чтобы довести дело до финального результата, требуется изменение законодательства тех стран, в которых российские активы были арестованы. Это длинный путь, который может быть пройден и без соответствующей резолюции. При этом можно не сомневаться, что придется сталкиваться с судебными спорами. Владельцы арестованных активов точно буду оспаривать решения о конфискации в европейских судах".

Главное, что должна была бы уже давно сделать Организация Объединенных Наций – это изгнать РФ не только из состава Совбеза, но и в принципе из ООН

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук уверен, что любое решение или предложение, связанное с осознанием миром агрессии России, ее нацистского характера – это хорошо.

"Ведь помимо собственно правового аспекта, есть информационный, моральный. Важно, чтобы как можно больше стран понимали, что творит РФ и почему ее надо наказывать. Предание публичности всех ее злодеяний, включая геноцид и террор, которые она устроила в Украине, позволяет странам-членам ООН глубже изучать происходящее", – считает Ярослав Романчук.

Он не исключает, что со временем ООН созреет для создания Международного трибунала над нацистской Россией по типу Нюрнберга для фашистской Германии.

"Но это, скорее всего, произойдет уже после победы Украины в этой войне. Ну, а вопросы о конфискации, репарациях должны подниматься уже сейчас, – уверен эксперт. – Но главное, что должна была бы уже давно сделать Организация Объединенных Наций – это изгнать РФ не только из состава Совбеза, но и в принципе из ООН. Понятно, что есть некие нюансы, связанные с учреждением организации, есть правовые аспекты, которые мешают это сделать. Но ситуация беспрецедентная. Вряд ли кто-то предполагал, создавая ООН после Второй мировой войны, что один из членов организации развяжет фактически Третью мировую. Думаю, следует собрать группу международных авторитетных юристов и предложить проголосовать решение об изгнании РФ из ООН в целом. Чтобы ни одного российского представ ни в одном органе данной организации не было. Нужно сделать такой посыл".

А потом, констатирует Ярослав Романчук, следует начинать активные действия по репарациям, по конфискации имущества страны-агрессора. Делая всё в правовом порядке.

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