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Под Бахмутом погиб известный украинский спортсмен

Смертельное ранение под Бахмутом получил украинский велогонщик Константин Денека

сегодня, 08:10
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Автор:

Кравцев Сергей

В боях за Бахмут погиб известный украинский велогонщик Константин Денека, ему было 40 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта на официальной странице в соцсети Facebook.

Под Бахмутом погиб известный украинский спортсмен

Константин Денека. Фото: из открытых источников

Сообщается, что Денека служил в одном из спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.


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Спортсмен погиб 31 марта под Бахмутом в результате осколочного ранения. 12 марта ему исполнилось 40 лет.

"Константин Денека был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту. Даже во время непродолжительных увольнений боец не пренебрегал любимым делом и посещал двухколесные соревнования. В сентябре Костя приехал в Бучу, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города", – говорится в сообщении.

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Источник: https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid02mTN1v58eUYstZBYguX9FJw1zcyMRxfXbkYa9EjCS9aqW3oahSh5EbX4ZSXpPMR11l
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