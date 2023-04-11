Под Бахмутом погиб известный украинский спортсмен

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Кравцев Сергей
В боях за Бахмут погиб известный украинский велогонщик Константин Денека, ему было 40 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта на официальной странице в соцсети Facebook.
Константин Денека. Фото: из открытых источников
Сообщается, что Денека служил в одном из спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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Спортсмен погиб 31 марта под Бахмутом в результате осколочного ранения. 12 марта ему исполнилось 40 лет.
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Также издание "Комментарии" сообщало – по мнению представителей Института изучения войны (ISW), Россия готовит новую информационную атаку с целью давления на Запад и принуждения Украины к переговорам на условиях Кремля. Тем временем, российский публицист, живущий за рубежом, Андрей Пионтковский, считает, что, когда украинские военные пойдут в наступление, у них будет вооружение, позволяющее покрыть всю территорию Крыма. О чем говорит непомерный информационный шум вокруг грядущего наступления ВСУ? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.
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