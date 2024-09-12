Почему Зеленский остался недоволен встречей с Блинкеном и Лемми: какое разрешение не дали Украине

Вся та информация, которую опубликовал ряд СМИ о снятии запретов Великобританией и США на удары вглубь России оказалась преждевременной. Ни госсекретарь США Энтони Блинкен, ни глава МИД Великобритании Дэвид Лемми не озвучили в Киеве на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским позитивные новости. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Встреча Зеленского с Блинкеном и Лемми. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Надежды украинцев на то, что госсекретарь США Энтони Блинкен воспользуется случаем своей поездки в Киев в среду, чтобы объявить об ослаблении правил, запрещающих поражать цели внутри России подаренным оружием, не оправдались", — пишет издание.

Авторы материала отмечают, Блинкен, выступая вместе со своим коллегой Лемми, сказал, что двое высших дипломатов отвезут информацию, которую они собрали в украинской столице, обратно в Вашингтон, где президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в пятницу.

"Politico" отмечает, Белый дом рассматривает возможность расширения территории внутри России, которую Украина может поразить оружием американского и британского производства, сообщили изданию официальные лица. В Киеве Блинкен об этом не упомянул.

Украина настаивает на отмене запрета на вооружение, утверждая, что она не может защититься от российских ракет, бомб и беспилотников, не имея возможности поразить аэродромы и базы, где это оружие хранится и запускается. Но союзники Киева обеспокоены пересечением красных линий Кремля и эскалацией войны.

СМИ отмечает, пока западные союзники беспокоятся о пересечении российских красных линий, Киев начинает регулярно атаковать Россию собственным дальнобойным оружием. В среду арктический город Мурманск, что в 2000 километрах к северу от Украины, закрыл два своих аэропорта после сообщений об атаках украинских беспилотников. Днем ранее Украина атаковала Москву и другие цели внутри России.

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