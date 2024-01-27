Почему Запад признает, что ситуация стала для Украины критической: кто из союзников не доработал

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что следующие несколько месяцев будут критическими с точки зрения защиты украинцев от агрессии России. Почему ситуация складывается именно так? Есть ли вина самих союзников Украины в том, что нашей стране приходится лишь обороняться, а не проводить контрнаступательные операции, которые еще год назад все так ожидали. Издание "Комментарии" разбиралось в теме, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине

Запад потратил много времени на разговоры

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель в интервью газете "Зеркало недели" заявил, что фактически два года, как продолжается полномасштабная агрессия РФ против Украины, но это время было потрачено Западом на обсуждение того, что делать или на ожидание, что война заморозится. Но последнее маловероятно, и нет никакого плана, что поставлять Украине во второй половине 2024 года, а затем и в 2025 году.

По словам Гресселя, Франция стала первой страной, которая положила начало новому типу мер поддержки, собрав коалицию для финансирования 70 новых орудийно-артиллерийских систем Ceasar для Украины.

"Целесообразно было бы создать подобные коалиции для других систем вооружения, необходимых украинским вооруженным силам: систем противовоздушной и противоракетной обороны, мобильных зенитно-ракетных комплексов, основных боевых танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и боевых инженерных систем", – считает эксперт.

По его мнению, Запад и, в частности, европейцы должны пересмотреть свои финансовые правила и создать экономию на масштабах, чтобы радикально стимулировать производство беспилотников, боеприпасов, бронированных боевых машин и многое другое. Пора уже делать работу над ошибками со всех уроков войны, считает эксперт.

Видим комплекс факторов, влияющий на войну

Содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью сайту "Обозреватель" высказал мнение, что во многом Запад сам виноват в том. Что сегодня Украине приходится лишь обороняться. А не отвоевывать свои территории. В частности, именно администрация Байдена, которая выражает обеспокоенность, во многом причастна к тому, что ситуация доведена до такого критического уровня. Потому что проблемы были достаточно предсказуемы. По меньшей мере с середины ноября уже было понятно, что перспективы принятия бюджета и соответственно его составляющей – помощи Украине и другим партнерам США – были довольно призрачными.

"С одной стороны, это хорошо, что публично признается такая проблема, обращение к конгрессменам. Но с другой стороны, об этом нужно было не просто говорить, а делать какие-то превентивные шаги задолго до того, как эта ситуация приобрела такой уровень критичности", – высказался эксперт.

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