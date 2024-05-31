Почему Запад может позволить РФ выиграть войну: что на самом деле произойдет на саммите мира

Несмотря на то, что западные партнеры Украины практически единогласно заявили о готовности оказывать Киеву всестороннюю поддержку, украинским властям приходится ежедневно умолять о помощи. Почему так происходит и к чему может привести? Не выглядит ли так, что саммит мира, который должен пройти в Швейцарии, действительно является первым этапом к заморозке войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Сейчас мы переживаем историю в процессе развития

Военный эксперт, полковник Маркус Рейснер в интервью "Neue Osnabrücker Zeitung" заявил, что нерешительность Запада по помощи Украине в ее противостоянии российским оккупантам стоит "человеческих жизней каждый день".

По его словам, если у Украины хочется шанс в войне с Россией, Запад должен оказать ей большую поддержку. Он, в частности, предостерег Запад от "ложных ограничений" в отношении Киева.

Эксперт назвал три возможных сценария развития событий. Да, неожиданный прорыв Украины становится "с каждым днем менее вероятным". Более вероятно, что Россия будет продвигаться сквозь украинскую оборону к Днепру. Как третий сценарий Рейснер считает возможным "корейское решение", то есть замораживание войны путём прекращения огня, но без мира.

"Сейчас мы переживаем историю в процессе развития... Никто не может сказать нам, правильные или неправильные наши решения. Современное поколение несет бремя терпения этой войны. Большая приверженность Западу может привести к эскалации, но это не обязательно. Также может произойти. да, что Россия выиграет войну, потому что мы не готовы признать, что здесь тоже должны продемонстрировать силу", — подытожил военный.

Саммит мира приобретает признаки далекой подготовки к заморозке войны

Политический эксперт Максим Разумный в эфире "Эспрессо" выразил мнение, что саммит мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, является первым этапом подготовки к заморозке войны.

"Нужно понимать, что рядом с главным фронтом у нас еще есть политический и информационный. Саммит мира следует рассматривать как политическое и дипломатическое противостояние. В этом случае ситуация складывается так, что мы говорим именно о маневрах. Поскольку, например, Китай очень осторожно относится к этому саммиту. Неизвестно, будет ли Пекин отправлять своего представителя на Саммит мира. Также, скорее всего, президент США Джо Байден также не посетит саммит", – считает Разумный.

Политический эксперт считает, что все указывает на то, что рассматривается план по заморозке войны. Саммит мира приобретает признаки далекой подготовки к заморозке войны. Назовем вещи своими именами. Об этом многие уже говорят. В частности, о необходимости заморозки войны. Возможно, без политических условий и понимания того, как ситуация будет развиваться дальше. Впрочем, те планы, которые уже озвучиваются, указывают именно на такое развитие событий.

Читайте на портале "Комментарии" — есть ли смысл в проведении саммита мира: что важно уже сейчас.



