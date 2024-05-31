Почему Запад может позволить РФ выиграть войну: что на самом деле произойдет на саммите мира

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что западные партнеры Украины практически единогласно заявили о готовности оказывать Киеву всестороннюю поддержку, украинским властям приходится ежедневно умолять о помощи. Почему так происходит и к чему может привести? Не выглядит ли так, что саммит мира, который должен пройти в Швейцарии, действительно является первым этапом к заморозке войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник Маркус Рейснер в интервью "Neue Osnabrücker Zeitung" заявил, что нерешительность Запада по помощи Украине в ее противостоянии российским оккупантам стоит "человеческих жизней каждый день".
По его словам, если у Украины хочется шанс в войне с Россией, Запад должен оказать ей большую поддержку. Он, в частности, предостерег Запад от "ложных ограничений" в отношении Киева.
Эксперт назвал три возможных сценария развития событий. Да, неожиданный прорыв Украины становится "с каждым днем менее вероятным". Более вероятно, что Россия будет продвигаться сквозь украинскую оборону к Днепру. Как третий сценарий Рейснер считает возможным "корейское решение", то есть замораживание войны путём прекращения огня, но без мира.
Политический эксперт Максим Разумный в эфире "Эспрессо" выразил мнение, что саммит мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, является первым этапом подготовки к заморозке войны.
Политический эксперт считает, что все указывает на то, что рассматривается план по заморозке войны. Саммит мира приобретает признаки далекой подготовки к заморозке войны. Назовем вещи своими именами. Об этом многие уже говорят. В частности, о необходимости заморозки войны. Возможно, без политических условий и понимания того, как ситуация будет развиваться дальше. Впрочем, те планы, которые уже озвучиваются, указывают именно на такое развитие событий.
Читайте на портале "Комментарии" — есть ли смысл в проведении саммита мира: что важно уже сейчас.
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