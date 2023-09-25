Почему Запад говорит о еще 7 годах войны в Украине – в чем опасность такого сценария

В СМИ все чаще появляется информация о том, что ни в 2023, ни в 2024-м годах война в Украине не закончится. В частности, издание "The Economist" выдало статью о том, что российский диктатор Путин принял решение воевать в долгую, а, значит, Украине и союзникам нужно срочно менять стратегию для дальнейшей войны. Что это значит для Украины? Почему на Западе уже говорят о минимум 5-7 годах войны? Может ли Украина лишиться поддержки ключевых союзников? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Если немцы что-то планируют до 2030 года, это очень хорошо

Военный эксперт Михаил Самусь в эфире общенационального телемарафона заявил, что первым звоночком для Украины о том, что война может длиться годами должно стать то, что США и их союзники из G7 закладывают в свое военное и финансовое планирование долгосрочную войну.

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Михаил Самусь считает, что даже, если украинская армия выйдет на границы 1991 года и деоккупирует всю свою территорию, это не будет означать молниеносное прекращение войны, путинский режим это не разрушит. Российская армия скорее всего продолжит наносить по территории Украины ракетные удары, пытаться заслать диверсантов на территорию нашей страны.

"Теперь нужно производить миллионы боеприпасов, сотни танков и бронемашин в месяц. Это планирование ресурсов, которые они (западные партнеры – ред.) будут вкладывать в оборонно-промышленный комплекс", — отметил аналитик.

По его словам, правильно планировать все именно к 2035-36 году, потому что российский диктатор Путин "может жить до 2036 года".

Россия имеет достаточно боеприпасов по крайней мере еще на один год боевых действий

Научный сотрудник Королевского института международных отношений Саманта де Бендерн в интервью Bloomberg подчеркнула важность систематический поддержки Украины со стороны США, поскольку у Европы нет такого военного потенциала, чтобы достаточно усилить украинскую армию.

Саманта де Бендерн считает, что, если зимой боевые действия зайдут в тупик, "это будет действительно большая проблема, будет усталость от войны".

"США будет все меньше интересоваться тем, что происходит в Украине, и европейцам будет все труднее убеждать американцев, что Украина – это американская проблема", – добавила эксперт.

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