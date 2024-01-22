Почему ВСУ сейчас нужно быть в обороне: может ли Украина пойти на неожиданное контрнаступление

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Кравцев Сергей
Последние три месяца в сводках говорится о том, что россияне штурмуют позиции ВСУ практически по всему фронту. Действительно ли Украина перешла в глухую оборону: О чем говорит новая тактика украинской армии? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, в эфире "24 канала" заявил, что украинским защитникам нужно соблюдать режим активной обороны и не планировать больших стратегических наступательных действий на восточном направлении, где сейчас самая тяжелая ситуация.
По его словам, смысл активной обороны состоит в контратаках: ВСУ останавливают атаку россиян и гонят их в противоположную сторону, возвращая утраченные позиции. Как отметил Свитан, это то, что сегодня происходит на Купянском направлении.
Сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute Эдвард Арнольд в колонке The Telegraph высказал мнение, что украинские защиитники на фронте во время войны против российских захватчиков используют тактику "активной обороны", именно благодаря такой концепции защитники Украины во время контрнаступления в сентябре 2022 года освободили от врагов значительную часть территории Харьковской области.
Активная оборона заключается в том, чтобы удерживать оборонительные рубежи и одновременно вести контрнаступление в надежде найти слабые места, которые могут привести к краху оборонных линий противника, уточнил эксперт.
По его мнению, поддержание гибкой линии обороны позволит защитникам Украины не только тренироваться, но и обеспечит готовность для контрнаступленя, если такая возможность возникнет.
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