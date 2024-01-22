Почему ВСУ сейчас нужно быть в обороне: может ли Украина пойти на неожиданное контрнаступление

Последние три месяца в сводках говорится о том, что россияне штурмуют позиции ВСУ практически по всему фронту. Действительно ли Украина перешла в глухую оборону: О чем говорит новая тактика украинской армии? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Пока россияне продолжают давить на фронте, ВСУ держат оборону

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, в эфире "24 канала" заявил, что украинским защитникам нужно соблюдать режим активной обороны и не планировать больших стратегических наступательных действий на восточном направлении, где сейчас самая тяжелая ситуация.

"Пока российский наступательный ресурс не исчерпается, Украине не стоит планировать никаких наступательных действий, потому что это приведет к большим потерям". – заявил эксперт.

По его словам, смысл активной обороны состоит в контратаках: ВСУ останавливают атаку россиян и гонят их в противоположную сторону, возвращая утраченные позиции. Как отметил Свитан, это то, что сегодня происходит на Купянском направлении.

"Там будет сильное давление почти до весны, пока земля, деревья не станут зелеными. До этого времени россияне будут давить с помощью всех сил и средств, которые у них остались еще с прошлого года. Поэтому это однозначно тяжелое направление, но ситуация контролируемая", — добавил Свитан.

Один из принципов обороны – это наступательные действия

Сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute Эдвард Арнольд в колонке The Telegraph высказал мнение, что украинские защиитники на фронте во время войны против российских захватчиков используют тактику "активной обороны", именно благодаря такой концепции защитники Украины во время контрнаступления в сентябре 2022 года освободили от врагов значительную часть территории Харьковской области.

Активная оборона заключается в том, чтобы удерживать оборонительные рубежи и одновременно вести контрнаступление в надежде найти слабые места, которые могут привести к краху оборонных линий противника, уточнил эксперт.

"Один из принципов обороны — это наступательные действия", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, поддержание гибкой линии обороны позволит защитникам Украины не только тренироваться, но и обеспечит готовность для контрнаступленя, если такая возможность возникнет.

"Статическая оборона редко бывает хорошей идеей для военных, потому что она как бы фиксирует вашу собственную способность к маневрированию", — добавил аналитик.

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