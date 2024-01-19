У РФ появился бюджетный аналог БПЛА Shahed: в чем его особенность

Российское конструкторское бюро "Стратим" запустило производство бюджетного аналога иранского БПЛА Shahed под названием "Ястреб". Он имеет дальность полета 350 километров и боевую часть 800 килограмм. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом обзоре Института изучения войны.

БПЛА Shahed

Американские аналитики предполагают, что оккупанты будут использовать новый дрон как приманку для отвлечения украинской ПВО. То есть, применять тактику, которую захватчики применяли ранее во время серии ударов по Украине.

В настоящее время продолжаются летные испытания прототипа, а тестирование готового БПЛА запланированы на первую половину 2024 года. 18 января министр обороны России Сергей Шойгу посетил в Московской области Государственное машиностроительное конструкторское бюро " Радуга "(ГосМКБ" Радуга"), дочернее предприятие корпорации" Тактическое ракетное вооружение " (КТРВ).

Ранее он приказал главе предприятия увеличить дальность полета неустановленного оружия с 250 километров до более 300 километров. Гендиректор КТРВ Борис Обносов рассказывал, что предприятие уже испытало оружие с дальностью полета 310 километров. Кроме того, ГосМКБ "Радуга" снизило стоимость производства этого оружия и увеличило его боевую часть с 450 до 800 килограммов.

Генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков заявлял, что предприятие удвоило штат сотрудников, закупило новое испытательное оборудование и инструменты, расширило производственные площади, а также установило 12-часовые смены, что позволило работать круглосуточно и увеличить объемы производства.

Как подсчитали аналитики, эти заявления и некоторые факты свидетельствуют о том, что ГосМКБ "Радуга" увеличило объемы производства высокоточного оружия в восемь раз.

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