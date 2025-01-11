Почему ВСУ нельзя отступать из Курщини: на Западе рассказали, чем это может обернуться для Украины

В случае выхода украинских военных из Курской области, армия РФ начнет наступление оттуда на Украину. Речь идет о группировке из 60 тысяч российских войск. Как передает портал "Комментарии", такое предположение в своем материале озвучили журналисты "Washington Post".

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Издание пишет, постоянная сосредоточенность Украины на Курской области указывает на то, насколько важным для Киева является удержание этой территории, особенно учитывая, что предстоящий приход новоизбранного президента США Дональда Трампа может усилить давление на обе стороны, чтобы они садились за стол переговоров.

Украинские официальные лица, как отмечается в публикации, также предупредили, что, если их войска отступят, "60 тысяч военных, которые развернула Россия, будут следовать в Украину и займут больше территории".

"Для Украины есть четкий стимул пытаться удержать Курск как можно дольше, поэтому имеет смысл проводить небольшие операции, чтобы улучшить свои позиции, чтобы они могли удерживать его дольше... и попытаться продемонстрировать, что у них все еще есть наступательные возможности в этой войне", — сказал военный аналитик Центра военно-морского анализа штата Вирджиния Майкл Кофман.

В статье говорится, что российское командование не теряет веры в то, чтобы восстановить контроль над всей территорией Курской области, но все еще сохраняет значительную часть своей военной группировки на востоке.

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