Почему ВСУ наступают малыми группами – действительно ли россияне не могут удержать фронт

Украинское контрнаступление продолжается. Основной упор украинские войска делают на юге. Практически ежедневно поступают сообщения, что ВСУ имеют успехи, но такого, как многие ожидали массового контрнаступления ВСУ все еще нет. Почему так? Действительно ли оборона россиян так прочна или они уже допускают фатальные ошибки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Со стороны западных партнеров были претензии к Украине

Военный эксперт Алексей Йижак в интервью "Фокусу" заявил, что большого наступления со стороны ВСУ нет, потому как эта чревато большими потерями, как в живой силе, так и технике. К тому же в ходе нынешней войны, оно не так эффективно, как продвижение небольшими штурмовыми группами по 8-10 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Знаю, что со стороны западных партнеров были претензии. Они считали, что прорыв нужно осуществлять большими операциями. Как я понимаю, с нашей стороны другое видение. После первой попытки большого наступления в июне, выяснилось, что большие группы не работают. Из-за значительных фортификаций со стороны РФ большой бронетехникой наступать не эффективно", – отметил эксперт.

Он отметил, сегодня ВСУ успешно используют свою тактику – прорывать небольшими группами через минные поля. Прорыв под Работино показал, что эта тактика работает. Но, как только у Украины появится в достаточном количестве западной авиации, будет совсем другая тактика и другие результаты наступления.

До конца сентября мы сможем выйти на Токмак, обойти его или войти в город

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "Обозревателю" заявил, что Россия совершила "парад ошибок" на фронте, что положительно повлияет на ход контрнаступления ВСУ.

"Они (россияне – ред.) активно сжигали свои резервы второй линии, пытаясь удержать первую линию обороны, которая призвана только затормозить и истощить наступательные силы. По каким причинам они это делали – не совсем понятно, но это их дела", — отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что в такой способ оккупанты просто истощили свои стратегические ресурсы.

Эксперт считает, что прорыв второй линии на Запорожском направлении реален.

"Сейчас ресурсы второй линии обороны уже не могут сдержать СОУ, поэтому оккупанты вынуждены перебрасывать свои войска в Запорожскую область с других плацдармов. Преимущественно это десантные войска, которые можно быстро переместить с одного участка на другой, пока не произошел прорыв", – отметил эксперт.

Он прогнозирует, что таки меры не спасут противника, ему уже очень тяжело удерживать вторую линию обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры с Эрдоганом: Путин озвучил свое решение по зерновой сделке.



