Почему ВСУ наступают малыми группами – действительно ли россияне не могут удержать фронт

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Кравцев Сергей
Украинское контрнаступление продолжается. Основной упор украинские войска делают на юге. Практически ежедневно поступают сообщения, что ВСУ имеют успехи, но такого, как многие ожидали массового контрнаступления ВСУ все еще нет. Почему так? Действительно ли оборона россиян так прочна или они уже допускают фатальные ошибки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Алексей Йижак в интервью "Фокусу" заявил, что большого наступления со стороны ВСУ нет, потому как эта чревато большими потерями, как в живой силе, так и технике. К тому же в ходе нынешней войны, оно не так эффективно, как продвижение небольшими штурмовыми группами по 8-10 человек.
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Он отметил, сегодня ВСУ успешно используют свою тактику – прорывать небольшими группами через минные поля. Прорыв под Работино показал, что эта тактика работает. Но, как только у Украины появится в достаточном количестве западной авиации, будет совсем другая тактика и другие результаты наступления.
Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "Обозревателю" заявил, что Россия совершила "парад ошибок" на фронте, что положительно повлияет на ход контрнаступления ВСУ.
Он подчеркнул, что в такой способ оккупанты просто истощили свои стратегические ресурсы.
Эксперт считает, что прорыв второй линии на Запорожском направлении реален.
Он прогнозирует, что таки меры не спасут противника, ему уже очень тяжело удерживать вторую линию обороны.
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