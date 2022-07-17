Почему ВСУ до сих пор не ударили по Крымскому мосту – к чему это приведет: стоит ли идти на такое

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил, что на Крымский мост не распространяется данное западным партнерам обещание Украины "не бить из западного вооружения по России". Стоит ли Украине бить по Крымскому мосту? Если нет – почему, если стоит – почему этого до сих пор не сделали? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Как бы нам не хотелось, чтобы Крымский мост был разрушен, подходить к этому надо с трезвым расчетом

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отмечает:

"По оценкам военных экспертов, у Украины на данный момент нет ракет, которые могли бы достичь Крымского моста. Чтоб ударить с тех же реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, необходимо продвинуться ближе к территории Крыма со стороны Херсона. А пока серьезных продвижение нет. Просто готовится контрнаступление. Это вопрос будущего".

К тому же, продолжает эксперт, чтобы разрушить Крымский мост, ракеты должны ударить в его опоры. Они крайне массированные, так что необходим колоссальный заряд взрывчатки, чтобы их уничтожить. Ракет такой мощности у нас сейчас нет.

"Третий момент — мост защищен серьезнейшей системой ПВО. Я даже слышал такую точку зрения, что без авиации крайне сложно будет поразить данный объект. Причем сделать придется не один заход. Это объективные причины – почему мы не бьем сейчас о Крымском мосту", – поясняет Максим Яли.

Вопрос и в том, отмечает он, стоит ли бить по данному объекту.

"Естественно, если мы ударим по Крымскому мосту, это вызовет ярость у Путина. Ведь данный объект – его самый большой инфраструктурный проект с начала войны, с 2014 года. Мост имеет огромное символическое значение. Поэтому, если мы его разрушим, будет ответная реакция. Удары по тем же мостам в Киеве, через Днепр. По множеству других мостов. Что будет иметь серьезнейшие социально-экономические последствия. К тому же, осложнит логистику, доставку вооружения на фронты, – подчеркивает Максим Яли. – Как бы нам не хотелось, чтобы Крымский мост был разрушен, подходить к этому надо с трезвым расчетом. И если и уничтожать его, то а) когда у нас будет для этого необходимой вооружение, б) достаточно средств ПВО и ПРО, чтобы защитить собственную инфраструктуру. Как показывают достигающие цели российские ракетные удары, хоть мы и начали их больше сбивать, некоторые всё же долетают, даже по хорошо защищенным городам, как тот же Днепр".

На сегодняшний день у нас нет вооружений, способных добить до Крымского моста и взять его под огневой контроль

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий") Дмитрий Громаков рассуждает так:

"Украина рано или поздно нанесет этот удар. Крымский мост является важным логистическим звеном в снабжении всей южной группировки россиян. Поэтому его уничтожение значительно облегчит освобождение Крыма".

Однако, акцентирует социолог, уничтожение такого объекта – достаточно сложная задача.

"На сегодняшний день у нас нет вооружений, способных добить до Крымского моста и взять его под огневой контроль, – поясняет Дмитрий Громаков. – С другой стороны, имеющихся у нас на вооружении дальнобойных средств недостаточно для его тотального уничтожения. Поэтому пока это актуальная, но не достижимая для нас цель. Возможно с освобождением Бердянска или Мариуполя, американские HIMARSы или MLRSы смогут до него доставать".

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