В британской разведке убеждены, что все для того, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на возведение Министерства обороны Великобритании.



Россияне пытаются навредить контрнаступлению ВСУ. Фото из открытых источников

Таким образом, воздушно-космические силы Российской Федерации пытаются поддержать наземные войска ударами с воздуха. Однако, как отмечают в разведке: ежедневное количество вылетов российской тактической авиации ниже, чем пиковая — в начале войны. Тогда, их было до 300 в день.

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"С начала вторжения юг Украины часто был более доступным для операций российской авиации по сравнению с другими участками фронта. За последний год Воздушно-космические силы РФ увеличили использование оружия класса "воздух-земля", такого как планируемые бомбы, что позволяет штурмовикам оставаться на значительной расстояния от своих целей", — отмечают в министерстве.

Читайте на сайте "Комментарии", — Как катастрофа на Каховской ГЭС повлияет на украинское контрнаступление, — западные аналитики Западные эксперты рассказали, что они думают о контрнаступлении ВСУ и как это связано с подрывом Каховской ГЭС. Как убежден бывший cпецпредставитель США в переговорах в отношении Украины, почетный научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Курт Волкер, подрыв ГЭС был умышленным, чтобы нанести ущерб украинской армии во время наступательных действий на фронте. Однако это существенно не повлияет на ход событий там, считает аналитик.

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