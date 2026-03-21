Почему возникают ошибки при идентификации погибших: что не так из ДНК военных

В Украине процесс идентификации погибших во время войны остается одним из самых сложных и ответственных направлений работы государства. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в эфире телемарафона "Единые новости".

Идентификация погибших из-за ДНК

По его словам, идентификация — это не только техническая процедура, но, прежде всего, ответственность перед семьями погибших. Во многих случаях установление личности требует длительного времени, особенно когда тела имеют значительные повреждения или представлены в виде фрагментов.

Тимченко отдельно прокомментировал иногда возникающие случаи ошибочной идентификации. Он подчеркнул, что речь идет не о халатности или человеческом факторе, а о крайне редких совпадениях ДНК, которые могут приводить к неправильным выводам.

В то же время, в Украине существенно расширили возможности для проведения экспертиз. Если раньше работали только три лаборатории, то сейчас их уже 24. Количество экспертов также возросло более чем в три раза.

Кроме ДНК-анализа специалисты используют дополнительные методы идентификации. Среди них дактилоскопия, анализ стоматологических данных, а также современные цифровые инструменты, в частности поиск по татуировкам.

Наибольшие трудности, по словам представителя МВД, возникают во время работы с возвращающимися с территории России телами. Из-за сложного состояния останков, а также случаи их смешения процесс идентификации усложняется и требует гораздо больше времени и ресурсов.

В МВД подчеркивают, что постоянно внедряют международные стандарты в этой сфере, чтобы сделать процедуры максимально точными, быстрыми и прозрачными для семей погибших.

