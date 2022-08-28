Почему война против Украины – это попытка Путина восстановить СССР – можно ли еще остановить агрессора

Советник главы Офиса президент Украины Михаил Подоляк в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat заявил, что российский диктатор путин хочет восстановить Советский Союз, поэтому независимость нашего государства противоречит его мировоззрению. Он также отметил, что лишь когда Украина выйдет на свои международно признанные границы, либо, когда Россия понесет тяжелые потери, страна-агрессор будет готова сесть за стол переговоров и подписать мирный договор. Кроме того, Подоляк предупредил, что, если дать РФ выиграть войну, это приведет к ее продвижению в Молдову, Грузию, Северный Казахстан или страны Балтии, манипулированием внутренней политикой Евросоюза, а в мире начнется цепная реакция, когда другие авторитарные государства попытаются достичь своих целей с помощью агрессивной войны. Согласны ли с приведенными тезисами? Нет ли ощущения, что мир не осознаёт этих угроз, а потому не дает Украине больше помощи, а РФ – больше санкций? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Нужно бороться и с нарративами типа "Украина и так хорошо воюет, зачем ей еще вооружение?"

Кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер согласна с приведенными тезисами. Более того, по ее мнению, с ними согласно и большинство наших партнеров.

"Если в начале войны нам приходилось объяснять какие-то понятные вещи, то сейчас западные политики и эксперты понимают уровень российской угрозы. И тут вопрос не в том, соглашаются ли наши они с необходимостью противостоять этой агрессии. Конечно, соглашаются. Вопрос в том, что РФ адаптирует свою дезинформационную политику. Совершенно смещая акценты", – отмечает эксперт.

По ее словам, в начале вторжения мы доказывали всё то, о чём говорил Подоляк, объясняя, почему помощь Украине важна для всего мира. И сейчас это понимание на Западе присутствует. Мы увидели наращивание уровня поддержки нашей страны – и военного, и финансового. США, Британия, другие украинские партнеры постоянно объявляют новые пакеты помощи именно потому, что осознают угрозы, которые несет теоретическая победа России.

"Но в данный момент, – продолжает Евгения Габер, – меняется война нарративов. И то, с чем надо работать теперь – это, к примеру, доказывать, что военная помощь, которая нам поступает, доходит до линии фронта. Развернута огромная кампания по дискредитации военно-политического руководства Украины. Лично общаясь со многими зарубежными экспертами, понимаю, каким образом работает российская пропаганда. Вначале речь шла о том, что Украина слабая, что она точно проиграет вот-вот… А сейчас "раскачивают" тему "усталости" от войны в Украине, страха холодной зимы, еще большего роста инфляции. Не боимся ли мы этого? Нет, не боимся! И Европе не следует. Потому что альтернатива холодной зимы с высокими ценами на газ – горячая зима с российскими ракетами, которые крушат мирные кварталы".

Эксперт уверена, что нужно бороться и с нарративами типа "Украина и так хорошо воюет, зачем ей еще вооружение?". Украина, отмечает Евгения Габер, действительно, хорошо воюет и может на данном этапе сдерживать российские войска. Но имеющегося вооружения явно недостаточно, чтобы победить, чтобы освободить нашу территорию от захватчиков. На определенных направлениях у нас есть продвижение, но всё это – ценой неимоверных усилий и жизней наших военных.

"Еще один нарратив, активно разгоняемый россиянами и их лоббистами за рубежом – нужны скорейший переговоры, пусть Киев идет на мир любой ценой и так далее… В Кремле понимают, что находятся на пике территориальных "приобретений" в Украине, что дальше будет только хуже, в том числе финансово. Отсюда и все эти пропагандистские истории в стиле "Украина ворует оружие, нужны скорейшие переговоры, впереди тяжелая зима". Всё это от лукавого. Мы выиграли первый этап информационной войны – и надо продолжать, адаптируя свою работу к новым реалиям", – призывает Евгения Габер.

Она считает, что переключать внимание журналистов и экспертов нужно не только на поддержание тезисов, которые озвучил Подоляк, но и на расширение круга партнеров (не только условный коллективный Запад, но и Африка, Латинская Америка, Азия). Акцентировать, что Украина – не коррумпированная страна, где оружие якобы пропадает. Что мы являемся надежным партнером. И, конечно, предпринимать максимум усилий, чтобы рос уровень финансовой и военной помощи Украине, а также санкционное давление на Россию и страны, способствующие ее уклонению от тех или иных ограничений. До полной деоккупации украинских территориях.

Формат мирного договора сейчас обсуждать рано

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:

"Я бы назвала высказанные Подоляком тезисы – обобщением. Причем довольно грубым. Всегда в истории существуют сотни вариантов разрешения конфликта. В том числе его "заморозка". Что, понятно, для нас — не вариант. Однако это не значит, что именно к нему всё не придет через какое-то время (на какое-то время)".

Мы надеемся, продолжает эксперт, что РФ раздробиться в результате санкций, что режим Путина падет. Но когда это будет — сказать сложно.

"Очевидно, что у РФ есть идея "русского мира" – этакая базовая доктрина. И в этой идее народы, жившие в СССР (или хотя бы часть их), являются частью РФ. В Вашингтоне также это обсуждается — что Россия претендует на лидерство среди славян, на присвоение наследия Киевской Руси. Хоть исторически основа славянской цивилизации была заложена именно на нашей земле — в Украине", – напоминает Екатерина Одарченко.

Она акцентирует, что нас интересует – когда закончатся убийства украинцев оккупантами, когда наступит мир. Но важно и то, на каких условиях будет этот мир, с какой позиции мы подойдем к переговорам – с сильной или слабой.

"Положительный сценарий — это предоставление больше оружия Украины, в том числе высокоточного – типа реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Плюс – нарастание в РФ недовольства как элит, так и населения в связи с потерями людей, ужесточением санкций (особенно если в следующих пакетах Запад откажется от российской нефти), сложностей с получением виз, перетоками средств из региональных бюджетов – на временно оккупированные территории. Но всё это требует времени, – подчеркивает эксперт. – Формат мирного договора сейчас обсуждать рано. И нам в тех же США нужно приложить много усилий, чтобы украинский вопрос звучал, в том числе, в ракурсе ноябрьских выборов. И активно лоббировать антиросскийские санкции в ЕС, особенно в работе с Германией. Если в США говорят, что Украина однозначно победит, то немецкие аналитики постоянно твердят, что в этой войне не может победить ни одна сторона. И это явно неспроста. И с этим надо что-то делать…".

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