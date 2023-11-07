Почему война на истощение для РФ хуже, чем для Украины: чего ожидать этой зимой

Войну в Украине уже называют войной на истощение, позиционной войной, развязку которой в ближайшее время ждать не стоит, потому как обе стороны пытаются контратаковать. Для кого война на истощение есть хуже? Застынет ли зимой фронт? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Для победы в войне на истощение нужно развивать индустриальную базу

Британский аналитик по вопросам обороны и безопасности, профессор Майкл Кларк в комментарии для "Sky News" заявил, что ошибочно полагать, что война на истощение очень выгодна России.

Эксперт пояснил, что суть войны на истощение состоит в том, что одна сторона борется против другой, пока та сторона не рухнет и тогда действия произойдут очень быстро, противник будет поражен. Но, учитывая те реалии, что есть, намного больше вероятность, что ближайшие 18 месяцев рухнет именно Россия, а не Украина, но только в том случае, если Запад не ослабит поддержку Киева.

"Мы никогда не думали, что увидим такое после окончания Второй мировой войны. Но в войнах на истощение выигрывает та сторона, которая больше всего способна наладить свою промышленность и применить ее на фронте в течение относительно длительного периода", – отметил эксперт.

По его словам, украинцы и россияне это понимают и пытаются перевести собственную экономику на "военные рельсы", но именно Москва, по его мнению, не сможет этого сделать в полной мере.

Херсонская область – самое перспективное направление для украинских сил сейчас

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что зимой война не будет поставлена на паузу. Боевые действия будут продолжаться. Возможно лишь изменение их характера.

Эксперт отметил, во-первых, зимой украинские военные будут максимально наносить удары по вражескому тылу на временно оккупированной территории, а также по военным объектам на территории России. Во-вторых, считает Александр Мусиенко, будет работа малых групп украинских защитников, которые будут выискивать слабые места в обороне врага и пытаться идти на прорыв в этих местах.

"Третье, я думаю, что интрига будет сохраняться на левобережье Херсонщины, где при условии решения командования есть возможности провести фланговую атаку на позиции российских войск, возможно даже до конца года. И это многое изменило бы в пользу украинских Сил обороны. То есть там еще не исчерпаны возможности", — прогнозирует эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — кто в окружении Зеленского продвигает идею переговоров с РФ: о чем говорит позиция Запада.



