Почему война на истощение для РФ хуже, чем для Украины: чего ожидать этой зимой

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Кравцев Сергей
Войну в Украине уже называют войной на истощение, позиционной войной, развязку которой в ближайшее время ждать не стоит, потому как обе стороны пытаются контратаковать. Для кого война на истощение есть хуже? Застынет ли зимой фронт? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Британский аналитик по вопросам обороны и безопасности, профессор Майкл Кларк в комментарии для "Sky News" заявил, что ошибочно полагать, что война на истощение очень выгодна России.
Эксперт пояснил, что суть войны на истощение состоит в том, что одна сторона борется против другой, пока та сторона не рухнет и тогда действия произойдут очень быстро, противник будет поражен. Но, учитывая те реалии, что есть, намного больше вероятность, что ближайшие 18 месяцев рухнет именно Россия, а не Украина, но только в том случае, если Запад не ослабит поддержку Киева.
По его словам, украинцы и россияне это понимают и пытаются перевести собственную экономику на "военные рельсы", но именно Москва, по его мнению, не сможет этого сделать в полной мере.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что зимой война не будет поставлена на паузу. Боевые действия будут продолжаться. Возможно лишь изменение их характера.
Эксперт отметил, во-первых, зимой украинские военные будут максимально наносить удары по вражескому тылу на временно оккупированной территории, а также по военным объектам на территории России. Во-вторых, считает Александр Мусиенко, будет работа малых групп украинских защитников, которые будут выискивать слабые места в обороне врага и пытаться идти на прорыв в этих местах.
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