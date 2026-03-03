logo

Война с Россией Почему волонтеры до сих пор покупают дроны: разве государство не тянет
Почему волонтеры до сих пор покупают дроны: разве государство не тянет

Почему волонтеры продолжают покупать дроны: объяснение военной корреспондентки

3 марта 2026, 21:51
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военная корреспондентка Юлия Кириенко объяснила, почему даже при наличии государственных механизмов закупки подразделения продолжают нуждаться в волонтерской помощи.

Почему волонтеры до сих пор покупают дроны: разве государство не тянет

Волонтеры в Украине закупают дроны на войну против России

По ее словам, в настоящее время существует три основных способа обеспечения подразделений технологическим имуществом.

Первый – через военный маркетплейс Dotchain, где бригады могут заказывать кодифицированные дроны и другие изделия для фронта. Оплату производит Агентство оборонных закупок. Каждый беспилотный батальон получает прямые поступления в размере около 7 млн. грн. Для находящейся на линии фронта бригады это может составить ориентировочно 35 млн грн с учетом всех воюющих батальонов.

Второй механизм – субвенции от территориальных общин и городских администраций. Объемы такой поддержки не фиксированы и зависят от возможностей местных бюджетов.

Третий — система так называемых е-баллов: количество поражений конвертируется в баллы, которые впоследствии можно обменять на продукцию государственных кодифицированных производителей.

Впрочем, как отмечает Кириенко, суммарные средства не покрывают всех потребностей. Обеспечение одного экипажа – это не только сами дроны, но и наземные станции управления, ноутбуки, планшеты, аккумуляторные системы, мачты, антенны, автомобили, кабели и другое оборудование.

По ее словам, на 1 млн грн, собранный блоггером Иваном Яковиной, удалось закупить чуть более трех десятков дронов P1-Sun. Получаемое их подразделение сбивает примерно 100 целей в месяц. То есть волонтерских дронов хватает ориентировочно на неделю работы только одного экипажа перехватчиков.

Кроме перехватчиков, в бригаде работают экипажи FPV-дронов, пилоты "мавиков", операторы крылатых беспилотников и подразделения наземных роботизированных комплексов. Каждый из них нуждается в отдельном техническом обеспечении.

Корреспондентка отмечает, что война — это очень дорогостоящий процесс, а защита гражданских и военных от воздушных угроз не измеряется только цифрами в бюджете.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что анадский журналист Скотт Дуглас Джейкобсен опубликовал интервью с координатором Львовского Центра журналистской солидарности Наталией Войтович, в котором обсуждаются последствия российской дезинформации для западных медиа и вопросы территориальных уступок Украине.



Источник: https://t.me/kyriienko_press/1369
