Почему военные так резко реагируют на коррупционные скандалы: объяснение майора ВСУ

Коррупционные скандалы, разворовывание чиновниками государственных средств, несправедливость в тылу очень сильно демотивируют украинских военнослужащих и заставляют их задаваться вопросом, за что они воюют. Об этом пишет в Telegram заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, передает портал "Комментарии".

Мотивация в армии падает из-за скандалов. Фото из открытых источников

По словам майора ВСУ, даже очень мотивированных бойцов очень сильно раздражают сообщения о коррупции и скандалах.

"Почему военные так резко реагируют на какие-нибудь скандалы, на коррупцию и несправедливость? Потому что это демотивирующие вещи, из-за которых у бойца возникают вопросы: "не зря ли я здесь?". В нашем подразделении и всей Азовской семье у большинства бойцов достаточно мотивации при любых условиях. Но и мотивированных бойцов, мягко говоря, очень злят такие вещи", – рассказал Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что скандальные истории о хищении денег и несправедливости побуждают военнослужащих задуматься над тем, сделали ли они правильный выбор, когда отправились на фронт.

"Когда военный оставляет свой годами выстроенный быт, свои семьи, рискует своей жизнью и здоровьем ради всей страны и видит как разворовываются средства, как чиновники все разрушают, как общество ссорится между собой — он будет сомневаться в своем выборе. Демотивация военных, на которых сейчас держится все, чревата тяжелыми последствиями", — подчеркнул Максим Жорин.

Майор ВСУ отметил, что скандалы и коррупционные истории должны жестко пресекаться украинским обществом.

"Воины должны знать, что справедливость, к которой они испытывают обостренное чувство, все же существует", — резюмировал Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что многие сотрудники территориальных центров комплектования – это военнослужащие с боевым опытом, которых отправили на работу в военкоматы после ранений на фронте. Однако не воевавшие сотрудники ТЦК все же должны получить боевой опыт, убежден майор ВСУ Максим Жорин.

