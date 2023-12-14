Почему военные так резко реагируют на коррупционные скандалы: объяснение майора ВСУ

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Марьян Ощановский
Коррупционные скандалы, разворовывание чиновниками государственных средств, несправедливость в тылу очень сильно демотивируют украинских военнослужащих и заставляют их задаваться вопросом, за что они воюют. Об этом пишет в Telegram заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, передает портал "Комментарии".
Мотивация в армии падает из-за скандалов. Фото из открытых источников
По словам майора ВСУ, даже очень мотивированных бойцов очень сильно раздражают сообщения о коррупции и скандалах.
Офицер ВСУ отметил, что скандальные истории о хищении денег и несправедливости побуждают военнослужащих задуматься над тем, сделали ли они правильный выбор, когда отправились на фронт.
Майор ВСУ отметил, что скандалы и коррупционные истории должны жестко пресекаться украинским обществом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что многие сотрудники территориальных центров комплектования – это военнослужащие с боевым опытом, которых отправили на работу в военкоматы после ранений на фронте. Однако не воевавшие сотрудники ТЦК все же должны получить боевой опыт, убежден майор ВСУ Максим Жорин.
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