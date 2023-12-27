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Почему военные сами покупают себе нужные вещи на фронт: министр финансов удивил ответом

Ежедневно Украина тратит на сектор безопасности и обороны 5 млрд. грн.

сегодня, 20:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Руководитель финансового ведомства Сергей Марченко удивился тому, что украинские военнослужащие еще и сейчас сами покупают все необходимое за свой счет или с помощью волонтеров.

Почему военные сами покупают себе нужные вещи на фронт: министр финансов удивил ответом

Сергей Марченко (фото из открытых источников)

"Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем в состав военнослужащих", — отметил глава Минфина в ходе стрима Business Breakfast, который вел Forbes.

Марченко сказал, что на складах есть немало вооружений и снаряжений для украинских ВСУ. Ведь страна тратит немало средств на сектор безопасности каждый день.

"Ежедневно мы тратим на сектор безопасности и обороны 5 млрд грн. В течение каждого дня войны. Кто еще выделяет? Говорят, местные бюджеты и органы местного самоуправления. Мы сочли их возможность на год – она варьируется от 15 до 20 млрд. То есть если все органы местного самоуправления, все мэры сбросятся, они на четыре дня войны нам дадут возможность продлить. При всем уважении к волонтерам, никакие другие неправительственные общественные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных Сил", – добавляет Марченко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько будет стоить мобилизация для бюджета . Министр финансов Сергей Марченко заявил, что на сегодняшний день не может спрогнозировать стоимость дополнительной мобилизации для бюджета на 2024 год. Министр пояснил, что у него пока недостаточно для этого информации.

Глава украинского государства Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря назвал сумму 500 млрд грн, но, по словам Марченко, это упрощенный подход, который базируется на текущем количестве войск (более 1 млн человек) и размере фонда денежного довольствия (1 трлн грн).
 



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Обсуждения

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Зате банки на держоблігаціях заробили мільярди особливо ПриватБанк де представники Божого народу мають бронь. Ну що синку за 33 роки ти хоч чомусь навчився? Подібно було і 100 років тому. А 200 років тому було польське повстання 1830-1831 років яке декларувало відродження державності Польщі у кордонах 1772 року: "від можа до можа"(від Балтійського моря до Чорного). Якщо навчився синку то чому так і не змінився?


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