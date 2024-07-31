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Почему военнообязанные становятся уклонистами: названа главная причина

61,6% набрала основная причина, почему украинские мужчины избегают службы в армии и становятся уклонистами.

сегодня, 08:35
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Slava Kot

Украинцы считают, что главной причиной, почему военнообязанные не хотят служить в Силах обороны и уклоняются от мобилизации, стал страх гибели и страх получить ранения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование Центра Разумкова, проведенного по заказу ZN.UA.

Почему военнообязанные становятся уклонистами: названа главная причина

Почему мужчины становятся уклонистами. Фото из открытых источников

Согласно опросам Центра Разумкова, 61,6% респондентов считают страх гибели и страх получить тяжелое ранение основной причиной, почему военнообязанные пытаются избежать мобилизации в Украине.

Второй популярный вариант с 53% – это риск быть направленным в зону боевых действий без должной военной подготовки и оснащения. Тройку лидеров основных причин, почему мужчины становятся уклонистами, стал страх оставить детей или других родственников без кормильца – 36,1%.

Более 30% набрали еще два варианта: слабое физическое, психологическое здоровье и информация о злоупотреблениях со стороны военных командиров.

Просмотреть результаты опроса относительно того, почему украинские мужчины становятся уклонистами можно ниже:

Почему военнообязанные становятся уклонистами: названа главная причина - фото 2

Чем обусловлено нежелание служить в Силах обороны военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации

Самые не популярные варианты, почему военнообязанные не хотят служить в ВСУ, стали пацифистские убеждения – 2,9% и пророссийские взгляды – 1,7%.

Отметим, что каждый респондент мог в опросе выбрать до трех вариантов ответов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, который показал, сколько украинцев считает, что быть уклонистом не стыдно.

Также "Комментарии" писали об ужасных цифрах от народного депутата по ВЛК и его прохождению.



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Источник: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/bilshist-ukrajintsiv-duzhe-sturbovani-aktivizatsijeju-mobilizatsiji-ta-bojatsja-zahinuti-na-fronti-chi-distati-vazhke-poranennja-doslidzhennja-znua.html
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