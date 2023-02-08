logo

BTC/USD

23216.21

ETH/USD

1677.15

LTC/USD

101.67

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

42.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему в Украине выросли темпы мобилизации – кого набирают в пехоту
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему в Украине выросли темпы мобилизации – кого набирают в пехоту

Мобилизация в Украине не только продолжится, но и будет увеличивать темп

сегодня, 09:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, которые введены из-за военной агрессии России. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которым запрещен выезд за границу. Участились ли сейчас темпы мобилизации? Кого набирают в пехоту? Издание "Комментарии" вместе с экспертами разбиралось в ситуации.

Почему в Украине выросли темпы мобилизации – кого набирают в пехоту

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Нравится это отдельным гражданам или нет, мобилизационный план должен выполняться

Капитан 103-й бригады территориальной обороны Александр Ганущин назвал причины увеличения темпов мобилизации в Украине. Военный отметил, что причин всего две, но они очень важные. Первая – Украине нужно больше людей для освоения новой западной техники. Вторая причина – ряды ВСУ не должны редеть из-за потерь на войне, то есть всего должны бить люди, которые сумеют занять место погибшего или же раненого бойца. Свое мнение Александр Ганущин озвучил в интервью "Апостроф TV".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Нам очень нужны люди, поскольку к той технике, которая приходит, нам нужны высокообученые, мотивированные бойцы, которые умеют с ней работать. Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле. Поэтому мобилизация однозначно будет продолжена", – заявил военный.

Он добавил, что нет никаких сомнений в том, что план по мобилизации в Украине будет выполнен, потому что страна в войне и нравится это кому-то или нет, но этот вопрос не может быть предметом дискуссий. Закон о мобилизации во время войны должен работать, и именно этим занимается аппарат государства.

"Темпы мобилизации, которые мы видим сейчас, они выше, чем были полгода назад, но они связаны с тем, что Путин довел до огромных цифр планы по мобилизации с той стороны", – пояснил Ганущин.

Люди, которых набирают в пехоту, должны иметь хорошее здоровье и физическую подготовку

Военный эксперт Олег Жданов у себя на ютуб-платформе разъяснил, как выбирают мужчин во время мобилизации для набора в пехоту. Первое на что обращают внимание – хорошая физическая подготовка. Что касается возраста, то нет такого подхода, что в пехоту набирают только молодых. Возраст может быть и 40+. Но человек должен иметь хорошее здоровье и физическую подготовку. Всему остальному научат уже во время подготовки.

По словам Олега Жданова, весомым аспектом также является устойчивая психика у военных. Эксперт отметил, что тренинги по устойчивости в стрессовой ситуации являются частью программы боевой подготовки штурмовиков любого войска.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле снова истерят из-за поставок оружия Украине: о чем это говорит.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!