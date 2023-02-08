Почему в Украине выросли темпы мобилизации – кого набирают в пехоту

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, которые введены из-за военной агрессии России. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которым запрещен выезд за границу. Участились ли сейчас темпы мобилизации? Кого набирают в пехоту? Издание "Комментарии" вместе с экспертами разбиралось в ситуации.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Нравится это отдельным гражданам или нет, мобилизационный план должен выполняться

Капитан 103-й бригады территориальной обороны Александр Ганущин назвал причины увеличения темпов мобилизации в Украине. Военный отметил, что причин всего две, но они очень важные. Первая – Украине нужно больше людей для освоения новой западной техники. Вторая причина – ряды ВСУ не должны редеть из-за потерь на войне, то есть всего должны бить люди, которые сумеют занять место погибшего или же раненого бойца. Свое мнение Александр Ганущин озвучил в интервью "Апостроф TV".

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"Нам очень нужны люди, поскольку к той технике, которая приходит, нам нужны высокообученые, мотивированные бойцы, которые умеют с ней работать. Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле. Поэтому мобилизация однозначно будет продолжена", – заявил военный.

Он добавил, что нет никаких сомнений в том, что план по мобилизации в Украине будет выполнен, потому что страна в войне и нравится это кому-то или нет, но этот вопрос не может быть предметом дискуссий. Закон о мобилизации во время войны должен работать, и именно этим занимается аппарат государства.

"Темпы мобилизации, которые мы видим сейчас, они выше, чем были полгода назад, но они связаны с тем, что Путин довел до огромных цифр планы по мобилизации с той стороны", – пояснил Ганущин.

Люди, которых набирают в пехоту, должны иметь хорошее здоровье и физическую подготовку

Военный эксперт Олег Жданов у себя на ютуб-платформе разъяснил, как выбирают мужчин во время мобилизации для набора в пехоту. Первое на что обращают внимание – хорошая физическая подготовка. Что касается возраста, то нет такого подхода, что в пехоту набирают только молодых. Возраст может быть и 40+. Но человек должен иметь хорошее здоровье и физическую подготовку. Всему остальному научат уже во время подготовки.

По словам Олега Жданова, весомым аспектом также является устойчивая психика у военных. Эксперт отметил, что тренинги по устойчивости в стрессовой ситуации являются частью программы боевой подготовки штурмовиков любого войска.

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