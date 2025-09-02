Почему в мире уже начали паниковать: при чем здесь удары Украины по НПЗ РФ

Мировые цены на нефть подскочили 2 сентября на фоне роста опасений по поводу перебоев в поставках российского "черного золота" из-за эскалации между РФ и Украиной. Трейдеры также оценивают возможность снижения процентных ставок Федеральной резервной службой США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Reuters".

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что цена нефти марки Brent выросла на 37 центов, или 0,54%, до 68,52 доллара за баррель, а цена нефти марки WTI — на 1,01 доллар, или 1,58%, до 65,02 доллара за баррель.

"Цены на нефть получают краткосрочную поддержку от перспективы скорого смягчения политики ФРС", — отметила старший аналитик рынка в Phillip Nova Приянка Сачдева.

При этом подсчеты Reuters показывают, что недавние атаки украинских дронов привели к остановке объектов, на которые приходится не менее 17% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора, или 1,1 млн баррелей в сутки.

"Риски для энергетической инфраструктуры России остаются высокими. В минувшие выходные Украина нанесла удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, усилив атаки на инфраструктуру", — сообщил старший стратег по сырьевым рынкам ANZ Дэниел Хайнс.

Кроме того, инвесторы ждут встречи членов Организации стран-экспортеров нефти и их союзников 7 сентября, чтобы получить хотя бы какое-то понимание по будущих планах по добыче. Рынок ожидает, что ОПЕК+ пока сохранит объемы добычи без изменений.

