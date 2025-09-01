Индия сделала свой выбор: что произошло во время встречи Моди и Путина в Китае

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сознательно позировал перед многочисленными камерами, дружественно обнимаясь с российским диктатором Владимиром Путиным. Более того, спустя какое-то время Моди обнародовал фотографию, на которой он вместе с хозяином Кремля едет в автомобиле на двустороннюю встречу во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

Путин и Моди. Фото: из открытых источников

"После завершения работы на саммите ШОС президент Путин и я вместе поехали на место проведения нашей двусторонней встречи. Разговоры с ним всегда глубокие", — написал Нарендра Моди на своей странице в соцсети X.

Отметим, как известно президент США Дональд Трамп ужесточил пошлины против Индии за покупку российских энергоносителей, что, как считают в администрации США, способствует продолжению войны РФ против Украины. Несмотря на такие нововведения Индия под руководством Моди продолжает покупать российскую нефть.

Читайте также на портале "Комментарии" — НПЗ РФ в огне: что теперь произошло с ценами на российскую нефть.

Также издание "Комментарии" сообщало – Индия не только не готова отказаться от закупок российской нефти, но, напротив, готова работать над тем, чтобы закупки выросли уже в сентябре. Власти Индии готовы пойти на такой шаг после того, как Россия снизила цены, чтобы продать больше сырья, так как из-за ударов украинских дронов работа ряда НПЗ была нарушена. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

В публикации говорится, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, вытесненной западными санкциями после вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Это позволило индийским переработчикам получать более дешевое сырье.



