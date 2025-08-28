Сработали ли санкции США: Индия приняла новое решение по закупках российской нефти

Индия не только не готова отказаться от закупок российской нефти, но, напротив, готова работать над тем, чтобы закупки выросли уже в сентябре. Власти Индии готовы пойти на такой шаг после того, как Россия снизила цены, чтобы продать больше сырья, так как из-за ударов украинских дронов работа ряда НПЗ была нарушена. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Индия покупает российскую нефть. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, вытесненной западными санкциями после вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Это позволило индийским переработчикам получать более дешевое сырье.

Однако закупки вызвали осуждение со стороны администрации президента США Дональда Трампа. В среду Вашингтон повысил тарифы на индийский импорт до 50%.

Нью-Дели заявляет, что рассчитывает урегулировать вопрос через переговоры. Премьер-министр Нарендра Моди также отправился в дипломатическое турне, включающее встречу с Владимиром Путиным.

Белый дом обвиняет Индию в извлечении выгоды из дешевой российской нефти и финансировании войны против Украины.

Без Индии России было бы сложно поддерживать нынешние объемы экспорта. Это ударило бы по доходам Кремля от продажи нефти, которые финансируют российский бюджет и войну против Украины.

Три источника, знакомые с поставками в Индию, сообщили, что индийские переработчики увеличат закупки российской нефти в сентябре на 10-20% по сравнению с августом — то есть на 150 000-300 000 баррелей в сутки. По их словам, данные являются предварительными, а источники не уполномочены говорить публично.

В статье говорится, что за первые 20 дней августа Индия импортировала 1,5 млн баррелей российской нефти в сутки. Это соответствует уровню июля и немного ниже среднего показателя в 1,6 млн баррелей в сутки в январе-июне, по данным аналитиков Vortexa.

Эти объемы равны примерно 1,5% мирового предложения. Россия покрывает около 40% потребностей Индии в нефти, делая страну крупнейшим покупателем российской морской нефти. Крупными клиентами также остаются Китай и Турция.

