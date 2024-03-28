Почему увеличились обстрелы: сможет ли РФ выпустить одновременно 250 ракет по Украине

Ракетный террор Украины со стороны РФ не прекращается. В последние дни россияне в целом активизировали ракетные атаки по территории Украины. Начала появляться информация, что оккупанты начали применять гиперзвуковые ракеты "Циркон". Сможет ли РФ выпустить одновременно 250 воздушных целей по Украине? Как часто россияне могут использовать "Циркон"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Враг комбинирует атаки

Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире "КИЕВ24" заявил, что рекордное количество запущенных дальнобойных средств поражения от начала полномасштабного вторжения – более 150, то есть, оценка в 250 единиц является объективно очень сложной для реализации: не невозможна, но сложна для реализации даже силами, которые есть и демонстрировались до этого Российской Федерацией.

"Наверное, ничего хорошего ждать не надо, в то же время оценка в 250 единиц выглядит объективно очень сложной для реализации. Не то что невозможной, но действительно очень сложной для реализации даже силами, которые есть и демонстрировались до этого Российской Федерацией. Рекордное количество запущенных дальнобойных средств поражения за все время, начиная с начала полномасштабного вторжения – это речь идет о чуть более 150... И таких случаев для понимания... это было два раза за весь период... Поэтому 250 выглядят чуть более завышенными данными", — отметил эксперт.

По его словам, существует еще второй аспект враждебной возможности наносить дальнобойные удары.

Олег Катков добавил, что в последнее время продемонстрировано то, что может быть серия из трех дальнобойных атак за 4 дня. То есть определенная концентрация сил и средств во времени и враг демонстрирует концентрацию именно по объектам, комбинируя атаки.

"Но опять-таки мне кажется, что наверняка вся Украина уже привыкла к таким вот "хайповым" сообщениям... Должен быть какой-то фильтр скепсиса", – подытожил Олег Катков.

Пока неизвестны реальные характеристики "Циркона"

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире "24 Канала" рассказал, что Россия может накапливать ракеты и соответственно интенсивнее их использовать, однако не так мощно, как она хотела бы.

По словам Шарпа, "Циркон" — непростая ракета. Ее могут перехватить только скоростные и современные западные ЗРК, такие как Patriot и SAMP/T. Комплексы должны располагаться поблизости от целей, по которым с большой вероятностью будет бить враг.

"Циркон" — дополнительное подспорье. Скорее всего, их в общем-то мало. По-видимому, будут применять достаточно редко или считанные единицы", — подчеркнул военный обозреватель.

Он добавил, что пока неизвестны реальные характеристики Циркона, в частности точность, вес боевой части и размер самой ракеты. Украинские специалисты будут исследовать обломки, чтобы потом утвердительно о ней рассказать.

“Нет причин считать, что это такое “чудо-оружие”, как было многократно представлено российской пропагандой. Но, к сожалению, это очередной болезненный инструмент, который у них появился и разрабатывался годами”, — резюмировал военный обозреватель.

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