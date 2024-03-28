Почему увеличились обстрелы: сможет ли РФ выпустить одновременно 250 ракет по Украине

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Кравцев Сергей
Ракетный террор Украины со стороны РФ не прекращается. В последние дни россияне в целом активизировали ракетные атаки по территории Украины. Начала появляться информация, что оккупанты начали применять гиперзвуковые ракеты "Циркон". Сможет ли РФ выпустить одновременно 250 воздушных целей по Украине? Как часто россияне могут использовать "Циркон"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире "КИЕВ24" заявил, что рекордное количество запущенных дальнобойных средств поражения от начала полномасштабного вторжения – более 150, то есть, оценка в 250 единиц является объективно очень сложной для реализации: не невозможна, но сложна для реализации даже силами, которые есть и демонстрировались до этого Российской Федерацией.
По его словам, существует еще второй аспект враждебной возможности наносить дальнобойные удары.
Олег Катков добавил, что в последнее время продемонстрировано то, что может быть серия из трех дальнобойных атак за 4 дня. То есть определенная концентрация сил и средств во времени и враг демонстрирует концентрацию именно по объектам, комбинируя атаки.
Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире "24 Канала" рассказал, что Россия может накапливать ракеты и соответственно интенсивнее их использовать, однако не так мощно, как она хотела бы.
По словам Шарпа, "Циркон" — непростая ракета. Ее могут перехватить только скоростные и современные западные ЗРК, такие как Patriot и SAMP/T. Комплексы должны располагаться поблизости от целей, по которым с большой вероятностью будет бить враг.
Он добавил, что пока неизвестны реальные характеристики Циркона, в частности точность, вес боевой части и размер самой ракеты. Украинские специалисты будут исследовать обломки, чтобы потом утвердительно о ней рассказать.
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