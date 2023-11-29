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Почему Украина не использует американские танки Abrams: объяснение военных экспертов

Военные эксперты объяснили, почему Украина не использует танки Abrams в войне против России.

сегодня, 16:25
Автор:
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Slava Kot
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Первые американские танки Abrams прибыли в Украину в сентябре, однако пока нет упоминаний, что они активно используются на фронте против российских сил. Военные эксперты объясняют, почему сложилась такая ситуация с танками Abrams.

Почему Украина не использует американские танки Abrams: объяснение военных экспертов

Американский танк Abrams. Фото из открытых источников

Полковник морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан считает, что танки Abrams не будут активно использоваться на фронте еще несколько месяцев. Военный эксперт объясняет это погодными условиями, поскольку танки Abrams являются одними из самых тяжелых танков, поэтому их проблемно применить в сегодняшних. Кроме того, россияне не совершили прорыва фронта.


"Поскольку фронт стабилен, украинцы, вероятно, держат их в резерве", — говорит Марк Канчиан и добавляет, что Украина ждет "подходящего момента" для наступления, которое может начаться осенью.

Военный эксперт ожидает, что танки Abrams во время весеннего наступления будут смешаны с американскими БМП Bradley, которые уже привлечены на фронте.

Аналитик ISW Екатерина Степаненко высказывает подобное мнение и указывает, что Институт изучения войны не видит пока доказательств применения танков Abrams на поле боя. По ее словам, грязь и дождь мешают использовать тяжелую технику.

Основатель European Resilience Initiative Center в Германии Сергей Сумленный объясняет, что США слишком поздно направили Украине свои танки. Затягивание поставок техники привело к тому, что Россия получила достаточно времени для создания защитных линий и минирования территорий. Такой фактор снижает эффективность применения украинцами западных танков, в том числе и американских танков Abrams.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фронте в Украине зафиксировали первые танки Abrams. Однако неизвестно, участвовали ли они уже в боевых действиях.
Также "Комментарии" писали, что в НАТО отреагировали на критику в сторону Залужного и рассказали, есть ли у Украины план на войну.



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