Почему Украина не идет в контрнаступление, а россияне ходят в атаки пешком

Контрнаступление Украины задерживают не сколько погодные условия, сколько наличие резервов личного состава и западной техники. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова.

Украина, вперед!

"Мы сегодня воюем меньшим числом, чем россияне и мы только сейчас формируем резерв контрнаступления, — уверен Олег Жданов. — Мы не могли раньше начать его формировать и не могли раньше увеличить количество военнослужащих на переднем крае фронта, потому что у нас не хватало техники. Мы меньшим числом ведем оборонительную операцию. Когда у нас была возможность сформировать резервы, мы провели контрнаступательные операции".

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За время широкомасштабного вторжения Украина провела три таких успешных контроперации - под Киевом, в Харьковской области и на правобережье Херсонщины.

"Мы поймали россиян на том, что они поверили, что главный удар будет наносится на юге, куда перебросили группировку в 30-40 тысяч, — говорит Жданов. — А мы нашли слабое место — прорвали оборону и у нас получилась Харьковская операция. А потом на правом берегу Днепра мы "заперли" эту самую сильную, боеспособную группировку и начали ее планомерно уничтожать. Когда до россиян стало доходить, что происходит, они постарались все, что осталось от этой группировки вывести и рассредоточить ее".

По мнению Жданова, именно наличие резерва личного состава и западной техники, является определяющим при организации контрнаступления, а не погодные условия.

"Когда придет западное вооружение, мы сформируем необходимое количество резерва, тогда начнется контрнаступление. Вот тогда фактор погоды будет не самым главным", — говорит Жданов.

По его словам, сейчас российские войска "ходят в атаку пешком", потому что из-за дождей "техника не может пройти".

- Почему они и несут такие огромные потери в личном составе. Потому что в основном они ходят в пешие атаки, — рассказывает эксперт.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин связывал начало украинского контрнаступления с окончанием 2 мая дождей.

Эксперт прокомментировал возможность введения миротворческого контингента НАТО.

А в России создали около 30 частных военных компаний.

