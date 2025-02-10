Почему Трамп решил первым поговорить с Путиным: стоит ли переживать Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон достиг прогресса в переговорах по прекращению российско-украинской войны. При этом глава Белого дома категорически отказался раскрывать подробности любых переговоров, которые он имел с российским диктатором Владимиром Путиным. В Кремле также не стали ни отрицать, ни подтверждать разговор Трампа с Путиным. Почему нет никаких подробностей разговора? Может ли быть это настораживающим сигналом, что Трамп первым поговорил с Путиным, а не с Зеленским после своего возвращения в Белый дом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Не принципиально с кем Трамп будет говорить первым

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский так прокомментировал ситуацию:

"Нужно понимать, что переговоры – это длительный процесс, который ведется на разных уровнях, поэтому контакты первых лиц зачастую это уже финальный этап, когда нужно зафиксировать какие–то наработки".

Политолог отметил, учитывая то, что позиции сторон давно известны, то, на самом деле, не принципиально с кем Трамп будет говорить первым, так как это уже не повлияет на реальную ситуацию.

"Гораздо важнее, с какой позицией будет выступать президент США: завершение войны любой ценой (вектор, который продвигает Кремль, и который сводится с замораживанию войны по сегодняшней линии боестолкновений) или же "справедливый мир", который продвигает украинская сторона, который предусматривает размен территорий и освобождение части оккупированных РФ украинских территорий в рамках дипломатических договоренностей", – заявил Денис Гороховский.

Разговор Трампа и путина нужно разобрать в несколько тезисов

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил, что нужно тезисно разобрать все детали, которые известны.

"Первое. Услышали ли мы заявления о положительных результатах с российской стороны? При этом ввиду того, что обычно россияне одерживают свою победу в любом случае. Так вот, Песков отказался комментировать и сказал, что факт разговора был. И это не может не радовать. Второе. Что касается звонка, что после, администрация Трампа и сам 47-й президент не изменили свои заявления и продолжил настаивать на том, что именно россия не готова к переговорам и именно путин теряет страну и экономику. Третье. Да, Трамп продолжает говорить о "своем старом знакомом" путине. Но он также говорит и о Си, и в свое время говорил о "ракетчике" Киме. Поэтому это просто условное заверение типа "Я знаю, что с ним делать". Четвертое. Очень интересно, что на фоне разговора Трамп начал более четко говорить о гарантиях безопасности для Украины, как минимум, о цене (сумма, условия и редкоземельные металлы). Так что для него очевидно, что эта тема ключевая и без нее договоренностей не будет", – отметил эксперт.

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