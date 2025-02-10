logo

BTC/USD

97292.78

ETH/USD

2672.93

LTC/USD

119.59

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

43.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В переговорах о прекращении войны РФ с Украиной "достигнут прогресс": новое заявление Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

В переговорах о прекращении войны РФ с Украиной "достигнут прогресс": новое заявление Трампа

Глава Белого дома по-прежнему не намерен раскрывать детали своих контактов с Путиным

сегодня, 07:05 comments1255
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон достиг прогресса в переговорах по прекращению российско-украинской войны. При этом глава Белого дома категорически отказался раскрывать подробности любых переговоров, которые он имел с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

В переговорах о прекращении войны РФ с Украиной "достигнут прогресс": новое заявление Трампа

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Западные СМИ отмечают, что с учетом заявления президента США во время разговора с журналистами на борту Air Force One о контакте с главой Кремля, это может "стать первым официально признанным разговором между Путиным и президентом США с начала 2022 года".

На вопрос, имел ли он разговор с Путиным после того, как стал президентом 20 января, или раньше, Трамп дал утвердительный ответ.

"У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну (между РФ и Украиной)", — сказал американский президент.

Также Дональд Трамп добавил, что "если мы разговариваем, я не хочу рассказывать вам о разговорах".

"Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить украинско-российскую войну", — заявил президент США.

Кроме того, Дональд Трамп отметил, что Штаты поддерживают контакты с Россией и Украиной.

"Мы разговариваем с обеими сторонами", — сказал американский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что, если Владимир Путин откажется заключить мирное соглашение и прекратить войну, Россию ожидают серьезные последствия.

Полковник британской армии в отставке Филипп Ингрем считает, что администрация США, вероятно, еще до инаугурации Трампа контактировала с Кремлем, однако эти переговоры завершились без выгоды для Москвы. В интервью 24 Каналу он отметил, что в настоящее время американский президент применяет тактику устрашения Путина, используя экономическое давление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/trump-says-he-has-spoken-putin-about-ending-war-ukraine-new-york-post-reports-2025-02-09/
Теги:

Новости

Все новости