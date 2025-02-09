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Переговоры пошли не так: появились новые подробности разговора Путина и Трампа

Переговоры между Трампом и Путиным завершились невыгодно для Кремля, на это указывает политика Вашингтона по отношению к РФ после инаугурации Трампа

9 февраля 2025, 21:30 comments5097
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Лиля Воробьева

Дональд Трамп заявил, что если Владимир Путин откажется заключить мирное соглашение и прекратить войну, Россию ожидают серьезные последствия.

Переговоры пошли не так: появились новые подробности разговора Путина и Трампа

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

Полковник британской армии в отставке Филипп Ингрем считает, что администрация США, вероятно, еще до инаугурации Трампа контактировала с Кремлем, однако эти переговоры завершились без выгоды для Москвы. В интервью 24 Каналу он отметил, что в настоящее время американский президент применяет тактику устрашения Путина, используя экономическое давление.

В ответ Россия попыталась атаковать Трампа информационно, в том числе манипулируя прошлым его супруги, Мелании Трамп.

По словам Ингрема, Трамп своими заявлениями унизил российского лидера, а экономические рычаги стали ключевым инструментом его влияния.

"Дискуссия с командой Трампа пошла не так, как хотел Путин, или так, как хотел Трамп. Поэтому он снова угрожает ему", – отметил он.

Британский полковник предполагает, что предварительные контакты между командой Трампа и Кремлем не принесли ожидаемого для Москвы результата, из-за чего российские СМИ обнародовали откровенные фотографии Мелании Трамп.

Он указал, что это типичный метод работы российских спецслужб, направленный на давление и устрашение. Однако после вступления в должность Трамп вернулся к переговорам с более уверенными позициями и экономическими рычагами влияния. Теперь остается наблюдать, как Путин будет реагировать на ситуацию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что названа одна из главных тем на переговорах Трампа и Зеленского . Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Ожидается, что главной темой переговоров станут гарантии безопасности для Украины, сообщил в эфире Freedom политолог-международник Дмитрий Левусь.

По его словам, гарантии безопасности являются ключевым фактором для достижения мира. При этом он подчеркнул, что часто обсуждаются некоторые элементы гарантий, например, присутствие иностранного военного контингента. Но ни миротворцы, ни иностранные войска сами по себе не гарантируют безопасность, убежден эксперт.



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Источник: https://24tv.ua/rozmova-donalda-trampa-volodimirom-putinim-yak-vona-vidbulas_n2748873
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