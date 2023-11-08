Почему США не отправляют ракеты ATACMS: СМИ назвали новую причину

США в октябре без объявления передали Украине неизвестное количество ракеты ATACMS радиуса поражения 165 км. Однако проходят ли поставки и дальше этого оружия неизвестно. Журналисты NY Times указали на неожиданную причину, почему США не хотят предоставлять ракеты ATACMS для Украины.



Почему США не отправляет ракету ATACMS в Украину. Фото из открытых источников

В администрации Байдена сообщали, что предоставили все необходимые системы, которые просил президент Украины Владимир Зеленский. Однако исключением стали ракетные системы большой дальности ATACMS, которые в определенных модификациях смогут наносить удар на расстояние более 300 км.

Ранее Джо Байден настаивал на опасениях, что США могут пересечь "красные линии", что приведет к большей эскалации в войне, в том числе с возможным использованием ядерного оружия. Однако теперь NY Times указывает, что эта позиция изменилась.

"Сейчас опасения по поводу ATACMS состоит в том, что они не будут иметь большого значения, потому что россияне учатся ставить свои самолеты за пределами досягаемости оружия", — пишет NY Times.

Напомним, что генерал Валерий Залужный говорил, что Украине для победы нужно современное оружие, которое сможет превзойти российское вооружение. Кроме того, Залужный отметил, что Украина не готова жертвовать своими солдатами, как это делает российское руководство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный аналитик рассказал, сколько нужно ракет ATACMS для уничтожения Крымского моста.

Также "Комментарии" писали о советнике Офиса президента Михала Подоляка, который рассказал, чего на самом деле хочет достичь Россия, предлагая Украине мирные переговоры и прекращение огня.



