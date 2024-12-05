Почему США настаивают на снижении мобилизационного возраста: пойдет ли на это Украина

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Кравцев Сергей
В последнее время западные СМИ пестрят заголовками о том, что администрация Байдена настаивает на снижении мобилизационного возраста в Украине, без чего якобы невозможно эффективно сдерживать наступление РФ. В свою очередь, президент Зеленский в недавнем интервью западным СМИ подчеркнул, что партнерам лучше было бы сосредоточиться на выполнении своих обещаний по обеспечению ВСУ обещанным оружием, а не давать советы, как отправлять в бой воинов без современного вооружения. В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен намекнул, что Украина все же должна одобрить "трудные решения" по мобилизации. О чем говорит такое настояние США по снижению мобилизационного возраста? Может ли все же власть принять такое решение под давлением партнеров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что последние заявления западных официальных лиц, в том числе намеки госсекретаря США Энтони Блинкена на необходимость принятия "трудных решений" по мобилизации, указывают на стратегическую напряженность в отношениях между Украиной и ее ключевыми партнерами. Позиция США по снижению мобилизационного возраста имеет несколько аспектов, которые следует рассмотреть в контексте как военной ситуации, так и дипломатических отношений.
При этом он добавляет, что этот подход имеет серьезные риски. Недостаточно подготовленные молодые люди без надлежащего обеспечения современным оружием и техникой могут стать жертвами на поле боя, что окажет негативное влияние на моральный дух общества и доверие к власти. Заявление президента Зеленского о важности обеспечения ВСУ обещанным вооружением прямо отражает этот вызов: мобилизация без адекватной оснастки рискует быть неэффективной.
Эксперт отмечает, что Украина находится в сложной ситуации. С одной стороны, партнерские отношения с США критически важны для поддержки военных способностей, и Киев не может игнорировать советы Вашингтона. С другой стороны, решение о снижении мобилизационного возраста может вызвать волну критики среди украинского общества, особенно если это решение будет воспринято как навязанное извне.
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович сразу отметил, что вопрос уменьшения мобилизационного возраста, если и будет приниматься, это произойдет уже в координации с новой администрацией президента Соединенных Штатов. С администрацией Байдена это маловероятно, считает эксперт, поскольку не так много времени им осталось находиться у власти и этот вопрос явно нуждается в более основательном подходе, обсуждении, каких-то дополнительных аргументах, которые могут быть выдвинуты партнерами и контраргументами, которые может выдвигать Украина.
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