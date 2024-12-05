Почему США настаивают на снижении мобилизационного возраста: пойдет ли на это Украина

В последнее время западные СМИ пестрят заголовками о том, что администрация Байдена настаивает на снижении мобилизационного возраста в Украине, без чего якобы невозможно эффективно сдерживать наступление РФ. В свою очередь, президент Зеленский в недавнем интервью западным СМИ подчеркнул, что партнерам лучше было бы сосредоточиться на выполнении своих обещаний по обеспечению ВСУ обещанным оружием, а не давать советы, как отправлять в бой воинов без современного вооружения. В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен намекнул, что Украина все же должна одобрить "трудные решения" по мобилизации. О чем говорит такое настояние США по снижению мобилизационного возраста? Может ли все же власть принять такое решение под давлением партнеров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Позиция США по снижению мобилизационного возраста имеет несколько аспектов

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что последние заявления западных официальных лиц, в том числе намеки госсекретаря США Энтони Блинкена на необходимость принятия "трудных решений" по мобилизации, указывают на стратегическую напряженность в отношениях между Украиной и ее ключевыми партнерами. Позиция США по снижению мобилизационного возраста имеет несколько аспектов, которые следует рассмотреть в контексте как военной ситуации, так и дипломатических отношений.

"Во-первых, снижение мобилизационного возраста видят, как возможность пополнить ряды Вооруженных Сил Украины в условиях изнурительной войны, где человеческий ресурс играет критическую роль. Администрация Байдена понимает, что эффективное сдерживание российской агрессии требует не только современного вооружения, но и достаточного количества личного состава. Во время длительных боевых действий Украина сталкивается с дефицитом подготовленных военных кадров и привлечение младших контингентов может частично компенсировать эти потери", – отмечает эксперт.

При этом он добавляет, что этот подход имеет серьезные риски. Недостаточно подготовленные молодые люди без надлежащего обеспечения современным оружием и техникой могут стать жертвами на поле боя, что окажет негативное влияние на моральный дух общества и доверие к власти. Заявление президента Зеленского о важности обеспечения ВСУ обещанным вооружением прямо отражает этот вызов: мобилизация без адекватной оснастки рискует быть неэффективной.

"Во-вторых, настояние США по мобилизационным решениям свидетельствует об их ожиданиях от Украины как ключевого союзника в глобальном противостоянии с россией. Однако здесь возникает дилемма. Украинские власти должны демонстрировать устойчивость и независимость в принятии решений, ведь уступки под внешним давлением могут восприниматься как потеря суверенитета. Зеленский, заявляя о необходимости соблюдения западными партнерами своих обязательств, пытается сместить фокус по мобилизационному вопросу на поставку оружия, что критически важно для успешного ведения войны", – говорит Игорь Петренко.

Эксперт отмечает, что Украина находится в сложной ситуации. С одной стороны, партнерские отношения с США критически важны для поддержки военных способностей, и Киев не может игнорировать советы Вашингтона. С другой стороны, решение о снижении мобилизационного возраста может вызвать волну критики среди украинского общества, особенно если это решение будет воспринято как навязанное извне.

"Вероятно, власти могут принять такое решение, но в контексте тщательно выстроенной коммуникационной стратегии. Зеленский может обосновать снижение мобилизационного возраста как необходимый шаг для национальной защиты, продолжая требовать от партнеров усиления военной помощи. То есть принятие такого решения возможно, но только при условии, что оно будет частью более широкого пакета договоренностей, который будет включать гарантии поставок современного вооружения и усиления обороноспособности Украины", – подытожил Игорь Петренко.

Вопрос о снижении мобилизационного возраста, если и будет обсужден, то с новой администрацией США

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович сразу отметил, что вопрос уменьшения мобилизационного возраста, если и будет приниматься, это произойдет уже в координации с новой администрацией президента Соединенных Штатов. С администрацией Байдена это маловероятно, считает эксперт, поскольку не так много времени им осталось находиться у власти и этот вопрос явно нуждается в более основательном подходе, обсуждении, каких-то дополнительных аргументах, которые могут быть выдвинуты партнерами и контраргументами, которые может выдвигать Украина.

"С другой стороны, даже при сотрудничестве с новой администрацией США принятие подобного решения выглядит маловероятным, как ввиду общественного невосприятия этой идеи в Украине, так и ввиду того, что партнеры действительно, здесь нет, где правды деть, не выполнили часть своих обязательств по военно-технической поддержке Украины. Кроме того, не будем забывать, что мобилизационный потенциал и ресурс Украины далеко не исчерпан. Даже, если мы говорим в контексте уменьшения мобилизационного возраста до 25 лет. Поэтому здесь есть над чем работать. Вопрос только в том, как это правильно сделать. И, учитывая категорическое неприятие этой идеи со стороны граждан, я думаю, что власть будет максимально оттягивать этот вопрос или наоборот его обострять, но как раз перед партнерами, апеллируя к важным моментам, связанным с необходимостью сохранения молодого поколения, восстановления Украины и других подобных. вещей", – констатировал Игорь Рейтерович.

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