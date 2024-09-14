Почему США и Британия так и не объявили о разрешении ВСУ бить по РФ: СМИ узнали детали

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Кравцев Сергей
Соединенные Штаты и Великобритания дали добро Киеву на удары дальнобойными ракетами по военным объектам в тылу России, но решили не объявлять об этом официально. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".
США и Великобритания. Фото из открытых источников
СМИ со ссылкой на собственные источники отметило, что Лондон и Вашингтон решили разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия, но еще не готовы объявить об этом.
Кроме того, Байден не воспринимает версию Путина о том, что использование Storm Shadow для ударов по целям в России будет равносильным началу войны НАТО с Москвой.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден провел встречу с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. Лидеры поддержали Украину в ее противостоянии российской агрессии. Об этом сообщает сайт Белого дома.
Отмечается, что Байден и Стармер во время переговоров обсудили ряд внешнеполитических вопросов, которые представляют взаимный интерес. В частности, лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии.
Кроме того, они выразили глубокую обеспокоенность в связи с предоставлением Ираном и Северной Кореей летального оружия России, а также поддержкой Китаем российской оборонно-промышленной базы.
Также издание "Комментарии" сообщало – когда США и Британия могут снять ограничения по ударам Украины по РФ: Politico узнало новые сроки.
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