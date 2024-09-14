Почему США и Британия так и не объявили о разрешении ВСУ бить по РФ: СМИ узнали детали

Соединенные Штаты и Великобритания дали добро Киеву на удары дальнобойными ракетами по военным объектам в тылу России, но решили не объявлять об этом официально. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

США и Великобритания. Фото из открытых источников

СМИ со ссылкой на собственные источники отметило, что Лондон и Вашингтон решили разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия, но еще не готовы объявить об этом.

"Развертывание ракет, добавляют западные чиновники, должно быть частью более широкого плана, направленного на прекращение полномасштабной войны", — пишет издание.

Кроме того, Байден не воспринимает версию Путина о том, что использование Storm Shadow для ударов по целям в России будет равносильным началу войны НАТО с Москвой.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден провел встречу с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. Лидеры поддержали Украину в ее противостоянии российской агрессии. Об этом сообщает сайт Белого дома.

Отмечается, что Байден и Стармер во время переговоров обсудили ряд внешнеполитических вопросов, которые представляют взаимный интерес. В частности, лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии.

Кроме того, они выразили глубокую обеспокоенность в связи с предоставлением Ираном и Северной Кореей летального оружия России, а также поддержкой Китаем российской оборонно-промышленной базы.

Также издание "Комментарии" сообщало – когда США и Британия могут снять ограничения по ударам Украины по РФ: Politico узнало новые сроки.



