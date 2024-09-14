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Итоги встречи Байдена и Стармера: на что может рассчитывать Украина

Байден и Стармер подтвердили поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ

сегодня, 08:17
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Кравцев Сергей

Президент США Джо Байден провел встречу с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. Лидеры поддержали Украину в ее противостоянии российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Белого дома.

Итоги встречи Байдена и Стармера: на что может рассчитывать Украина

США и Великобритания. Фото из открытых источников

Отмечается, что Байден и Стармер во время переговоров обсудили ряд внешнеполитических вопросов, которые представляют взаимный интерес. В частности, лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии.

Кроме того, они выразили глубокую обеспокоенность в связи с предоставлением Ираном и Северной Кореей летального оружия России, а также поддержкой Китаем российской оборонно-промышленной базы.

Президент США и британский премьер также подтвердили, что Израиль может рассчитывать также на дальнейшую поддержку. Вместе с тем, они подчеркнули, что Вашингтон и Лондон настаивают на необходимости заключения соглашения о прекращении огня, которое позволит освободить заложников и усилить помощь в Секторе Газа.

Также лидеры подтвердили необходимость для Израиля делать больше для защиты гражданского населения и решения ужасной гуманитарной ситуации в регионе. И осудили нападения поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческое судоходство в Красном море.

Читайте также на портале "Комментарии" — угрозы российского диктатора Владимира Путина касательно возможного разрешения украинской армии бить западными ракетами по РФ – очень опасная риторика, но в этом нет ничего нового. Такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер, сообщает сайт Белого дома.

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