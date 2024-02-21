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Почему Шойгу соврал о взятии Крынок: в США назвали причину

Эксперты ISW объяснили, почему РФ пытается показать успех на левом берегу Днепра

сегодня, 09:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о взятии Крынок, скорее всего, преждевременно и сделано для усиления информационного эффекта перед президентскими выборами в марте 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Институт изучения войны (ISW).

Почему Шойгу соврал о взятии Крынок: в США назвали причину

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики приводят слова представителя Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, которая назвала усилия России по уничтожению украинского плацдарма попыткой России достичь информационной цели перед президентскими выборами в России, а Шойгу охарактеризовал усилия России на восточном берегу Херсонской области как аналогичные захвату Авдеевки.

Отмечается, что Кремль не торопится признавать, что Россия захватила инициативу в Украине. Это может быть связано с опасениями, что Россия не сможет удержать достигнутые успехи. В то же время, Шойгу заявил о "конце" украинского контрнаступления, чтобы продемонстрировать, что у России есть инициатива.

Готовность Кремля риторически обсуждать темпы и инициативу российских наступательных операций на Украине может быть следствием растущей уверенности Кремля в перспективах России и сознательных усилий по поддержке кремлевских нарративов о войне по мере приближения президентских выборов.

По словам аналитиков ISW, Кремль всё чаще говорит о темпах и инициативе наступления в Украине. Это может быть связано с тем, что появилась уверенность в перспективах России, а также с желанием повысить рейтинг Путина перед выборами. Кремль всё чаще говорит о боевых победах на Украине, но не всегда это соответствует действительности. Цель таких заявлений — создать впечатление, что Россия побеждает, и тем самым повысить рейтинг Путина и деморализовать Украину. Однако, такая риторика может создать завышенные ожидания, которые российская армия не сможет оправдать.

Читайте также на портале "Комментарии" — Шойгу отрапортовал о захвате плацдарма на левом берега Днепра: в ВСУ отреагировали.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-20-2024
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