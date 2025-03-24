Почему россияне точечно гатят «шахедами» по городах

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска атакуют беспилотниками украинские города, придерживаясь заранее разработанного плана. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Стоит отметить, фактически с первых дней полномасштабной войны российские оккупанты систематически обстреливают критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Для ударов противник применяет управляемые авиационные бомбы (УАБы), беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты различных типов, а также артиллерию.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики стали чаще применять ударные дроны "Шахеды" для атак на места дислокации украинских военных в прифронтовых населенных пунктах, рассказал военный с позывным "Алекс".
Также издание "Комментарии" сообщало – если раньше нас пугала цифра в 100 беспилотников, которые каждую ночь запускала по Украине Россия, то теперь эта цифра может увеличиться до 500. Способна ли Россия запускать по 500 "шахедов" ежедневно? Почему Украина вскоре не сможет ответить зеркально? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
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