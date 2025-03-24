Почему россияне точечно гатят «шахедами» по городах

Российские захватнические войска атакуют беспилотниками украинские города, придерживаясь заранее разработанного плана. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

"Если возьмем статистику за прошлые годы, всегда у них (россиян – ред.) является приоритетным там на понедельник — один объект, потом на вторник и так далее они смещают акцент атаки на разные объекты. Это все называется планирование их. Силы обороны должны прогнозировать все эти удары", — пояснил Игнат.

Стоит отметить, фактически с первых дней полномасштабной войны российские оккупанты систематически обстреливают критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Для ударов противник применяет управляемые авиационные бомбы (УАБы), беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты различных типов, а также артиллерию.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики стали чаще применять ударные дроны "Шахеды" для атак на места дислокации украинских военных в прифронтовых населенных пунктах, рассказал военный с позывным "Алекс".

"Беспилотники "Шахеды" в последние недели все активнее стали бить по прифронтовым населенным пунктам, пытаясь поразить места сосредоточения военных на основе разведывательных данных, собранных днем из БПЛА или переданные от "ждунов". Враг не жалеет один "Шахед" на один сельский дом", – рассказал военный "Алекс".

Также издание "Комментарии" сообщало – если раньше нас пугала цифра в 100 беспилотников, которые каждую ночь запускала по Украине Россия, то теперь эта цифра может увеличиться до 500. Способна ли Россия запускать по 500 "шахедов" ежедневно? Почему Украина вскоре не сможет ответить зеркально? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.