"Шахеды" все чаще атакуют бойцов ВСУ: шокирующие детали

Российские захватчики стали чаще применять ударные дроны "Шахеды" для атак на места дислокации украинских военных в прифронтовых населенных пунктах, рассказал военный с позывным "Алекс".

РФ все чаще применяет «Шахеды». Фото из открытых источников

"Беспилотники "Шахеды" в последние недели все активнее стали бить по прифронтовым населенным пунктам, пытаясь поразить места сосредоточения военных на основе разведывательных данных, собранных днем из БПЛА или переданные от "ждунов". Враг не жалеет один "Шахед" на один сельский дом", – рассказал военный "Алекс".

Офицер ВСУ призвал военнослужащих осторожничать и осуществлять индивидуальные меры маскировки.

"Не надо возле домов делать целый паркинг из военных автомобилей. Это ваша же безопасность", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что для достижения мира в Украине США будут оказывать давление на всех участников войны. Джей Ди Вэнс напомнил, что против России работают американские санкции, а россияне уже испытывают экономические затруднения. "У нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", — заявил Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров как можно скорее.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина получила 90% вооружений, переданных администрацией Джо Байдена в рамках предыдущих пакетов военной помощи. Как сообщает издание ABC News со ссылкой на собственные источники, за последние несколько месяцев администрация Джо Байдена объявляла о четырех пакетах помощи Украине на сумму $3 млрд, в которые вошли критически важные боеприпасы и противотанковые системы. По информации издания, 90% этой помощи Украина уже получила. 10% не отправленной помощи — это в основном бронетехника, которую планировали доставить до августа 2025 года.

