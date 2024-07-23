Почему россияне массово отправляют на фронт иностранных наемников: объяснение ВСУ

Ситуация на фронте сейчас достаточно напряженная. Российские оккупанты штурмуют абсолютно со всех направлений, с которых могут, и ищут методы, чтобы подвинуть линию обороны ВСУ. Для штурмов российское командование часто использует наемников, которых не жалко терять в бою. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Эспрессо" рассказал командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что противник направляет на поле боя огромное количество резервов, среди которых есть иностранные наемники.

"Мы уже замечали и темнокожих, и индусов, и других наемников, которые готовы за деньги уничтожать нашу страну. Они действительно очень активно проводят штурмовые действия, но оборону держит бригада "Рубеж" и у них объективно ничего не удается. Даже те маленькие достижения, которые у них есть стоят совершенно невероятных усилий с огромной потерей личного состава. Коэффициент полезного действия при этом абсолютно минимальный", — пояснил защитник.

По оценке Отченаша, наемники не умеют воевать и не имеют нормальной коммуникации в подразделениях, поскольку не понимают языка.

"Бывает такое, условно говоря, какому-то индусу говорят: иди туда, там есть блиндаж. Он идет вплоть до наших позиций. Потому что они не понимают русский язык, не понимают друг друга. Это просто очередной обман. Я более чем уверен, что этим наемникам обещали значительно лучшие условия, лучшие места, их просто отсылают на мясо, на смерть, где они совершенно не знают, что им делать, поэтому просто сидят под обстрелами. Лучший вариант, конечно, чтобы ни один из представителей других народностей не шел воевать за этот кровавый российский империалистический режим", — подчеркнул боец.

Защитники добавил, что иностранцы попадают в украинский плен и здесь уже с ними общаются на английском, переводчиком и даже своеобразными жестами.

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