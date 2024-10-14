Русской армии удалось совершить прорыв на Курщине, что отрицали штабисты украинской армии, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

"Несколько дней назад я обнародовал пост о прорыве россиян на Курском направлении, чем возмутил отдельных штабистов. Впрочем, к большому сожалению, информация подтвердилась: подразделению БПЛА одной из бригад все же пришлось вступить в бой и прогнозируемо это сражение проиграть", — написал Николай Мельник.

Как известно, после продвижения оккупанты расстреляли 9 украинских военных. Россияне совершили преступление 10 октября, когда пошли на массированный штурм на линии Любимовка – Новоивановка и сумели развить успех.

"Операторы дронов были заложниками ситуации, ведь по состоянию на обед 10 октября 2024 с обеих сторон посадки были силы противника, а выход из находившегося в посадке ВОПа вел в чистое поле", — отметил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в связи с приближающимися президентскими выборами в США, запланированными на ноябрь этого года, внимание американских политиков сосредоточено на внутренних вопросах. Такая ситуация также влияет на европейские страны, которые в условиях электоральных циклов больше фокусируются на собственных проблемах. По его словам, на Западе ощущается усталость от войны России против Украины. Эксперт подчеркнул важность встреч президента Украины Владимира Зеленского с иностранными лидерами, ведь они помогают поддерживать внимание войны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние сутки украинская армия сожгла немало бронетехники россиян в населенном пункте Любимовка Курской области. "За вчерашний день по меньшей мере 5 сожженных единиц бронетехники наблюдала аэроразведка. Также сегодня в течение дня противник активно применил "броню" с десантом на севере Любимовки, теряя технику", — сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".