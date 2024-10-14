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Марьян Ощановский
Русской армии удалось совершить прорыв на Курщине, что отрицали штабисты украинской армии, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.
РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников
Как известно, после продвижения оккупанты расстреляли 9 украинских военных. Россияне совершили преступление 10 октября, когда пошли на массированный штурм на линии Любимовка – Новоивановка и сумели развить успех.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в связи с приближающимися президентскими выборами в США, запланированными на ноябрь этого года, внимание американских политиков сосредоточено на внутренних вопросах. Такая ситуация также влияет на европейские страны, которые в условиях электоральных циклов больше фокусируются на собственных проблемах. По его словам, на Западе ощущается усталость от войны России против Украины. Эксперт подчеркнул важность встреч президента Украины Владимира Зеленского с иностранными лидерами, ведь они помогают поддерживать внимание войны.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние сутки украинская армия сожгла немало бронетехники россиян в населенном пункте Любимовка Курской области. "За вчерашний день по меньшей мере 5 сожженных единиц бронетехники наблюдала аэроразведка. Также сегодня в течение дня противник активно применил "броню" с десантом на севере Любимовки, теряя технику", — сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".
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