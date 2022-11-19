Почему россиянам не удастся разрушить энергосистему Украины - когда можем выйти на переговоры

На Донбассе продолжаются жесточайшие бои, очень сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в Киеве и 17 регионах Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. Однако Украина продолжает продвигать свою формулу мира и наносить удары по позициям оккупантов. Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Есть ли шанс выйти на переговорный процесс, который в какой-то мере удовлетворит и Киев, и Москву? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Нам нельзя давать передышку русским ни в дипломатическом ракурсе, ни в военном

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик поясняет:

"В ближайшее время такой формулы, которая удовлетворила бы всех, отыскать не удастся. Цель РФ сейчас – "заморозить" конфликт хотя бы на зимний период, получив возможность мобилизовать еще больше ресурсов, обновить ракетный потенциал, подготовить какие-то наступательные части для продолжения войны".

Для Украины это неприемлемо, уверен эксперт. По его словам, "заморозка" конфликта сейчас – это большие сложности при наступательных операциях и большие потери в будущем.

"Нам нельзя давать передышку русским. Ни в дипломатическом ракурсе (ослабление санкционного режима и помощи Украине со стороны Запада), ни в военном, – подчеркивает Виталий Кулик. – Что касается ударов россиян по украинской энергосистеме. Некоторые говорят о возможном полном блэкауте для Украины. Но даже после массированной ракетной атаки оккупантов по украинской энергосистеме у нас произошла разбалансировка на несколько часов. Да, отключения есть, и они будут. Не исключаю, что даже на сутки и более. Но полного блэкаута не случится. В этом меня уверяли эксперты в энергетике, которых знаю давно. У нас достаточно мобильная система (что очень злит русских), она позволяет почти в ручном режиме управлять процессами, перенаправляя потоки энергии. Разрушив какую-то подстанцию – систему положить невозможно. С одной стороны, это позволяет олигархам зарабатывать, с другой – это та самая узкая возможность, которая дает нам возможность избежать полного блэкаута даже при таких ракетных ударах, какие с октября осуществляет агрессор".

Но русские, отмечает эксперт, усиленно "качают" тему в стиле "Украина замерзнет". И, к сожалению, на эту информационно-психологическую операцию (ИПСО) по глупости или целенаправленно ведутся некоторые наши медиа и блогеры. И разгоняют тему в стиле "всё пропало, у нас не будет тепла, света, газа и воды, надо срочно садиться за стол переговоров".

"Я же говорю, что возможны отключения на сутки и больше, аварийные ситуации, сложности, но не глобально. Энергосистема будет балансироваться – и, так или иначе, выравниваться. Зима будет сложной, перебои будут однозначно, русские продолжат атаковать энергосистему, но у нее есть запас прочности. И у всех нас – тоже", – акцентирует Виталий Кулик.

Однако, продолжает он, полезные идиоты продолжают сеять панику, что так или иначе влияет на наши политические элиты. Картинка замерзающего Киева, новая волна беженцев, гуманитарный коллапас – всё это подхватывается, в том числе, западными СМИ. Тем самым, создается определенный фон, при котором Запад также подталкивает Украину к некой "реалистичной форме переговоров".

"Но, как по мне, если есть стратегия у энергетиков и понимание, что делать (а это есть), вестись на ИПСО россиян не имеет смысла. Нам важно не подогревать фейки, как делает та же Страна.УА, удивительным образом продолжающая функционировать в украинском медиа-пространстве. Подобные ресурсы следует закрывать, в том числе начинать уголовное преследование за содействие врагу. Но это не отменяет того, – подчеркивает Виталий Кулик, – что нужно быть готовыми на уровне личных стратегий выживания. По возможности – переехать на зиму в места, где можно топить дровами и углем, максимально утеплиться, заклеить все окна и щели, изучить варианты автономной готовки еды (небольшие газовые горелки и так далее). Весь пакет выживания необходимо иметь дома. Мы можем столкнуться с отключением всех благ цивилизации в течение двух-трех дней, причем, в морозы. Но взять и вырубить всю нашу энергостистему врагу не удастся. И это вселяет определенный оптимизм. Так что ни в коем случае нельзя соглашаться ни на "мир любой ценой", ни на временную "заморозку" конфликта. Именно этого русские добиваются, атакуя нашу энергосистему. И если мы на это пойдем, то фактически выполним кремлевский план".

В РФ же скорее играются в тему с переговорами, нежели реально готовы к ним

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин уверен – если бы РФ реально хотела переговоров, она не наносила бы ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Да и на полях военных сражений мы увидели бы уменьшение интенсивности обстрелов.

"Однако в Кремле, похоже, продолжают верить, что ситуацию в свою пользу можно переломить военным путем, – отмечает эксперт. – А потому россияне, используя обсуждение переговоров (прежде всего с целью демонстрации своего якобы миролюбия для стран не Западного мира), по факту – продолжают интенсивные боевые действия и ракетные удары".

По мнению Алексея Якубина, выход на реальные переговорные процессы возможен тогда, когда две стороны будут понимать, что военным путем далее ничего не решить. В конце концов – любая война заканчивается переговорами, акцентирует политолог. И ключевой вопрос сейчас – когда мы выйдем на подобные позиции.

"Пока можно констатировать, что в стране-агрессоре, видя, как негативно для нее разворачивается ситуация на поле боя, перешли к террористической тактике ракетных ударов по критической инфраструктуре – с целью запугивания гражданского населения Украины. В том числе, надеясь получить тайм-аут и накопить силы для новых ударов, – поясняет политолог. – Ну, а у нас есть вопрос – сколько мы еще сможем деоккупировать территорий, прежде, чем готовы будем идти на какие-то переговоры. Важно, что президент Зеленский всё чаще подчеркивает готовность их вести. Но при условии реализации формулы мира, включающей, в том числе, вывод российский войск с украинских территорий. В РФ же скорее играются в тему с переговорами, нежели реально готовы к ним. Очередным подтверждением тому стало то, что в Кремле отвергли даже вполне здравую идею о публичных переговорах, предложенную Зеленским".

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