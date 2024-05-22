Почему россиян ожидают колоссальные потери в мае: что уже происходит

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Кравцев Сергей
На войне наступающая сторона несет больше потери, чем обороняющаяся сторона. Однако в случае России, командование которой отдает предпочтение "мясным штурмам", потери просто колоссальны. Почему эксперты прогнозируют огромные потери России в мае? О чем свидетельствует переброска российских подразделений между операционными направлениями в Харьковской области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко у себя в Телеграмм спрогнозировал, что российские оккупанты поставят рекорд по собственным потерям, что превысит возможности противника эту "брешь" компенсировать.
Как отметил Коваленко, завершается третья неделя месяца, и уже вырисовываются очевидные и вероятные рекорды потерь захватчиков.
По его словам, у противника "очень близок абсолютный рекорд" по потерям артиллерии, что обусловлено поступлением ВСУ боеприпасов и интенсификацией контрбатарейной борьбы.
Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк в интервью "Левому берегу" отметил, что переброска отдельных подразделений между операционными направлениями в Харьковской области свидетельствует о значительных потерях врага по крайней мере на одном из них.
Как отмечает автор, если приложить линейку от Волчанска к Купянску через Большой Бурлук, то вырисовывается интересный оперативный замысел врага – пройти с боями 80 км и выйти в тыл группировке "Хортица", ведь захватить Синьковку и преодолеть 8 км почему-то не получается уже больше чем год.
Следовательно, утверждает эксперт, имеющимся составом войск группировки противника "Север" выполнить оперативную задачу сразу не удалось. Переброска отдельных подразделений между операционными направлениями свидетельствует о значительных потерях врага по крайней мере на одном из них.
По словам Кевлюка, предположение и ГУР, и ребят из группы "Информационное сопротивление" о недостаточном уровне боеспособности недавно сформированных войск 44-го корпуса, низкая боеспособность войск 11-го корпуса, которые не восстановились после предыдущих боев, верно.
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