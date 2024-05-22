Почему россиян ожидают колоссальные потери в мае: что уже происходит

На войне наступающая сторона несет больше потери, чем обороняющаяся сторона. Однако в случае России, командование которой отдает предпочтение "мясным штурмам", потери просто колоссальны. Почему эксперты прогнозируют огромные потери России в мае? О чем свидетельствует переброска российских подразделений между операционными направлениями в Харьковской области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

У противника потери растут

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко у себя в Телеграмм спрогнозировал, что российские оккупанты поставят рекорд по собственным потерям, что превысит возможности противника эту "брешь" компенсировать.

Как отметил Коваленко, завершается третья неделя месяца, и уже вырисовываются очевидные и вероятные рекорды потерь захватчиков.

"Очевидно, что в этом месяце РОВ (российские объединенные войска – ред.) будут иметь абсолютный рекорд по потерям личного состава, который превысит 30 тысяч или их среднестатистический месячный мобилизационный потенциал. Вероятно, май может стать первым месяцем, в течение которого компенсация потерь по подразделениям не будет выведена в ноль, не говоря уже о плюсе, а впервые за долгое время уйдет в минус", — считает эксперт.

По его словам, у противника "очень близок абсолютный рекорд" по потерям артиллерии, что обусловлено поступлением ВСУ боеприпасов и интенсификацией контрбатарейной борьбы.

"Вполне вероятно, в этом месяце будет установлен рекорд также по уничтожению автомобильного транспорта, который частично или полностью, в подразделениях РОВ стал заменять ББМ, а потому и чаще выноситься. Собственно, май предсказывает быть весьма результативным. Но, главное, это первый месяц, который действительно сможет завести в минус по многим показателям компенсации потерь, а не только по показателю личного состава", — прогнозирует аналитик.

Враг будет дергать войска с других, менее напряженных участков фронта

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк в интервью "Левому берегу" отметил, что переброска отдельных подразделений между операционными направлениями в Харьковской области свидетельствует о значительных потерях врага по крайней мере на одном из них.

Как отмечает автор, если приложить линейку от Волчанска к Купянску через Большой Бурлук, то вырисовывается интересный оперативный замысел врага – пройти с боями 80 км и выйти в тыл группировке "Хортица", ведь захватить Синьковку и преодолеть 8 км почему-то не получается уже больше чем год.

"Под Синьковкой, кстати, толкутся с большим ущербом для себя 25-я и 138-я ОМСБр 6-й армии, 7-й ОМСП 11-го корпуса. И подразделения тех же 25-й и 138-й штурмуют Волчанск, а штурмовые роты 7-го полка – село Липцы", – отметил эксперт.

Следовательно, утверждает эксперт, имеющимся составом войск группировки противника "Север" выполнить оперативную задачу сразу не удалось. Переброска отдельных подразделений между операционными направлениями свидетельствует о значительных потерях врага по крайней мере на одном из них.

По словам Кевлюка, предположение и ГУР, и ребят из группы "Информационное сопротивление" о недостаточном уровне боеспособности недавно сформированных войск 44-го корпуса, низкая боеспособность войск 11-го корпуса, которые не восстановились после предыдущих боев, верно.

"Добавим сюда также проблему генерала Лапина, командующего УВ противника "Север", с логистикой тактических групп на севере Харьковской области и усилением их бронетехникой", – подытожил эксперт.

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