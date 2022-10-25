Почему Россия теперь не удержит Крым – как Украина уже продвигает вопрос деоккупации

В своем вечернем обращении 24 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении парламентского саммита Крымской платформы. По его словам, это станет еще одним важным шагом в подготовке к деоккупации Крыма. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что в рамках встречи, которая проходит в Загребе, рассмотрят вопросы предоставления ВСУ достаточного оружия, военного оборудования для того, чтобы выйти на админграницу с Крымом. А также – признание России государством-спонсором терроризма. О чем говорят данные заявления и как открытое вторжение РФ в Украину повлияло на ситуацию с Крымом? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Крым. Фото: Reuters

Россия и ее партнеры обречены на поражение, а Крым уже в обозримом будущем будет украинским

Политтехнолог Петр Охотин обращает внимание, что в официальных сообщениях важным месседжем является то, что Украине нужно больше оружия и оборудования, чтобы выйти на административную границу 2013 года – вместе с Крымом.

"Своими действиями Владимир Путин сам сделал всё возможное, чтобы вопрос о принадлежности Крыма выглядел не просто как аннексия территории Россией, а как символ борьбы двух мировоззренческих моделей – демократии и авторитаризма", – подчеркивает эксперт.

По его словам, после полномасштабного вторжения РФ в Украину вопрос стоит еще и так: кто эффективнее – страны, уважающие международное право или ось Россия-Беларусь-Иран, где диктаторы и муллы "спелись" в использовании террористических методов и нарушении прав человека.

"Лично я считаю, что Россия и ее партнеры обречены на поражение, а Крым уже в обозримом будущем будет украинским", – констатирует эксперт.

РФ своей открытой агрессией против Украины, подтолкнула многие страны, ранее пытавшие усидеть на двух стульях, однозначно встать на сторону Украины

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отмечает, что Крымская платформа в разных форматах изначально вызывала у России раздражение. Тем более сейчас, когда она функционирует не просто как площадка для обсуждения проблем Крыма, но как постоянно действующая и развивающаяся структура.

"Напомню, что после первого саммита, который прошел 23 августа 2021 года, были созданы разные уровни Крымской платформы. В том числе парламентский, который сейчас проходить в Загребе. Но также — на уровне министерств, местных органов власти, на экспертном уровне. Так что Крымская платформа сейчас является международным разноплановым форматом обсуждения вопросов деоккупации Крыма, его возвращения в Украину, – поясняет эксперт. – И полномасштабное российское вторжение в Украину сделало этот формат более действенным, более активным".

И США, и ЕС представлены на подобных встречах теперь высокопоставленными лицами. Постоянно расширяется и круг участников, акцентирует Алексей Якубин.

"Получается, что РФ своей открытой агрессией против Украины, подтолкнула многие страны, ранее пытавшие усидеть на двух стульях, однозначно встать на сторону нашего государства. И сейчас Крымская платформа выгляди как представительный форум, где обсуждаю реальные планы по поводу возвращения Крыма в Украину и усиления санционной политики против РФ", – заключает политолог.

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