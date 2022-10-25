Почему Россия теперь не удержит Крым – как Украина уже продвигает вопрос деоккупации

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Кравцев Сергей
В своем вечернем обращении 24 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении парламентского саммита Крымской платформы. По его словам, это станет еще одним важным шагом в подготовке к деоккупации Крыма. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что в рамках встречи, которая проходит в Загребе, рассмотрят вопросы предоставления ВСУ достаточного оружия, военного оборудования для того, чтобы выйти на админграницу с Крымом. А также – признание России государством-спонсором терроризма. О чем говорят данные заявления и как открытое вторжение РФ в Украину повлияло на ситуацию с Крымом? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Крым. Фото: Reuters
Политтехнолог Петр Охотин обращает внимание, что в официальных сообщениях важным месседжем является то, что Украине нужно больше оружия и оборудования, чтобы выйти на административную границу 2013 года – вместе с Крымом.
По его словам, после полномасштабного вторжения РФ в Украину вопрос стоит еще и так: кто эффективнее – страны, уважающие международное право или ось Россия-Беларусь-Иран, где диктаторы и муллы "спелись" в использовании террористических методов и нарушении прав человека.
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отмечает, что Крымская платформа в разных форматах изначально вызывала у России раздражение. Тем более сейчас, когда она функционирует не просто как площадка для обсуждения проблем Крыма, но как постоянно действующая и развивающаяся структура.
И США, и ЕС представлены на подобных встречах теперь высокопоставленными лицами. Постоянно расширяется и круг участников, акцентирует Алексей Якубин.
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