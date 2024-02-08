Почему Россия снова грозит "ядерным апокалипсисом": в США дали ответ

Одиозный зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев продолжил свою риторику бряцания "ядерной саблей", которая частично направлена на сдерживание западной помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

В обзоре говорится, что 7 февраля Медведев заявил, что Россия неоднократно "подчеркивала", что ее "планы" не предусматривают никакого конфликта "со странами-членами НАТО и ЕС". Зато официальные лица Кремля, включая российского диктатора Владимира Путина, в последнее время постоянно угрожают странам-членам НАТО, а связанные с Кремлем деятели, похоже, пытаются посеять нестабильность и создать информационные условия для вероятных будущих агрессивных действий России против различных европейских государств.

Также Медведев заявил, что военный бюджет и население стран НАТО существенно больше РФ, поэтому в случае войны с Альянсом, Москва будет вынуждена ответить "асимметрично", используя "баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками", — имея в виду ядерные боеголовки — и это приведет к "апокалипсису". Он разместил эти заявления на своем англоязычном канале X (бывший Twitter) и русскоязычном Telegram-канале.

Эксперты считают, что эти заявления Медведева рассчитаны как на международную, так и на внутреннюю аудитории. Кремлевские чиновники и эксперты регулярно угрожают применить ядерное оружие против членов НАТО.

По мнению экспертов ISW, эта ядерная риторика направлена на сдерживание западной помощи Украине.

"Заявления Медведева о большем размере и военном бюджете НАТО по сравнению с Россией, вероятно, направлены на продвижение внутри страны кремлевских нарративов о том, что НАТО и Запад в целом представляют экзистенциальную угрозу для России. То есть аналогичное утверждение, которое Кремль использовал для оправдания своего полномасштабного вторжения в Украину", — говорится в отчете ISW.

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