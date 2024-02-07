В ISW рассказали, до какого периода США придется помогать Украине в войне

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Помощь США для Украины в ближайшей и среднесрочной перспективе остается жизненно необходимой, чтобы помочь стране построить собственную оборонно-промышленную базу. Продолжительность этой помощи будет зависеть от прогресса Киева в производстве собственных образцов вооружений. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Американские аналитики считают, что США не нужно будет отправлять Украине большие пакеты помощи в сфере безопасности на неопределенный срок в случае, если Киев будет активно наращивать производство собственного оружия внутри страны, развивать двусторонние и международные оборонно-промышленные партнерства, а также создавать промышленные совместные предприятия с западными оборонными компаниями.
В то же время, отмечается в отчете ISW, США должны поддерживать Украину еще в течение нескольких лет, пока страна формирует собственную оборонно-промышленную базу. Впрочем, требования Украины к международной безопасности в долгосрочной перспективе сократятся, поскольку она наращивает собственные возможности для самодостаточного производства оружия.
В то же время, финальный успех усилий Украины по развитию собственной оборонно-промышленной базы зависит от способности Киева освободить стратегически важные территории, оккупированные в данный момент российскими войсками.
Читайте также на портале "Комментарии" — в чем цинизм ситуации в США: когда реально решится вопрос с поддержкой Украины.
Обсуждения
Новости
Харя Кришны
сегодня, 10:39
Україна і не планує будувати власний оборонпром. Замість цього зелена влада закликає кожного громадянина купляти на аліекспресі деталі та збирати бойові дрони. А влада знає, що аліекспрес працює тільки з Києвом та заходом України? А навіщо їй це знати - головне ж не результат, а піар, рейтинги, оплески.