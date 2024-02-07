В ISW рассказали, до какого периода США придется помогать Украине в войне

Помощь США для Украины в ближайшей и среднесрочной перспективе остается жизненно необходимой, чтобы помочь стране построить собственную оборонно-промышленную базу. Продолжительность этой помощи будет зависеть от прогресса Киева в производстве собственных образцов вооружений. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики считают, что США не нужно будет отправлять Украине большие пакеты помощи в сфере безопасности на неопределенный срок в случае, если Киев будет активно наращивать производство собственного оружия внутри страны, развивать двусторонние и международные оборонно-промышленные партнерства, а также создавать промышленные совместные предприятия с западными оборонными компаниями.

В то же время, отмечается в отчете ISW, США должны поддерживать Украину еще в течение нескольких лет, пока страна формирует собственную оборонно-промышленную базу. Впрочем, требования Украины к международной безопасности в долгосрочной перспективе сократятся, поскольку она наращивает собственные возможности для самодостаточного производства оружия.

В то же время, финальный успех усилий Украины по развитию собственной оборонно-промышленной базы зависит от способности Киева освободить стратегически важные территории, оккупированные в данный момент российскими войсками.

"Таким образом, военная помощь США и партнеров Украине в ближайшей перспективе в дальнейшем будет иметь решающее значение, поскольку Штаты остаются основным источником достаточно большого количества необходимого военного оборудования, в частности танков M1 Abrams, бронетранспортеров, передовых систем противовоздушной обороны, как Patriot, и ударных систем дальнего радиуса действия. То есть оборудования, которое было приоритетным в предыдущих пакетах помощи США для Украины", — говорится в отчете ISW.

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