Почему Россия продолжает бить ракетами по Одессе: в ОК "Юг" раскрыли намерение врага

Страна-агрессор продолжает наносить свои ракетные удары по Одессе, потому что все еще верит, что может уничтожить логистику Украины на юге. Как передает портал "Комментарии", такую версию во время брифинга озвучила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Спикер отметила, сейчас продолжается работа по ликвидации последствий вражеского удара ракетами "Калибр", который был нанесен с надводного ракетоносителя, который находится в акватории Черного моря.

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"В результате воздушного боя очень мощной взрывной волной повреждены многоэтажка, бизнес-центр, магазины вокруг, объекты питания и тому подобное. Много выбитого стекла... здесь ранения получили шесть человек", — сказала она.

Кроме того, в другом месте ракета попала в склады торговой сети, которая занимается товарами общественного потребления и не имеет никакого отношения к военным объектам. То есть, попадание произошло в гражданский объект, где погибли трое работников и семь ранены.

Гуменюк предположила, почему именно оккупанты нанесли удар по этому складу.

"Делать предположения, о чем думают российские военные, — вообще неблагодарное дело, но то, что мы можем сейчас констатировать — это попадание в логистический объект", — сказала военная.

По ее словам, враг оправдывает свою агрессию тем, что, когда силы обороны применяют активные действия, он начинает разрушать логистику, которая, по его мнению, имеет отношение к украинским защитникам.

"Такая же ситуация произошла в Кривом Роге Днепропетровской области, которая прилегает к Запорожской — прифронтовой. Так и Одесская область, в понимании врага, является логистическим центром для пополнения запасов южных Сил обороны", — сказала Гуменюк.

Отметим, сегодня Россия осуществила ракетный удар "Калибрами" по Одессе: есть погибшие и раненые.



