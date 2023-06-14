Почему Россия продолжает бить ракетами по Одессе: в ОК "Юг" раскрыли намерение врага

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор продолжает наносить свои ракетные удары по Одессе, потому что все еще верит, что может уничтожить логистику Украины на юге. Как передает портал "Комментарии", такую версию во время брифинга озвучила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
Спикер отметила, сейчас продолжается работа по ликвидации последствий вражеского удара ракетами "Калибр", который был нанесен с надводного ракетоносителя, который находится в акватории Черного моря.
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Кроме того, в другом месте ракета попала в склады торговой сети, которая занимается товарами общественного потребления и не имеет никакого отношения к военным объектам. То есть, попадание произошло в гражданский объект, где погибли трое работников и семь ранены.
Гуменюк предположила, почему именно оккупанты нанесли удар по этому складу.
По ее словам, враг оправдывает свою агрессию тем, что, когда силы обороны применяют активные действия, он начинает разрушать логистику, которая, по его мнению, имеет отношение к украинским защитникам.
Отметим, сегодня Россия осуществила ракетный удар "Калибрами" по Одессе: есть погибшие и раненые.
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