Почему Россия наносит ракетные удары по мирным жителям: какие идеи скрывает Путин за этими атаками

Россия усиливает ракетные обстрелы по мирному населению Украины из-за отсутствия возможности продолжить вторжение, считает эксперт по вопросам обороны генерал-лейтенант Саймон Винсент Мэйолл. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Ракетный удар РФ по дому в Днепре. Фото из открытых источников

Российские атаки на мирное население усилились в последние несколько дней. В частности, 13 августа российские войска 84 раза обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибли семь человек, в том числе двое детей. В ночь на 14 августа была обстреляна Запорожская область, где были полностью разрушены два жилых дома в которых погибли по меньшей мере два человека. В целом по Запорожской области россияне нанесли 99 ударов в сутки. Также россияне атаковали Харьковскую, Одесскую и другие области.

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В разговоре со Sky News генерал Саймон Винсент Мэйолл, бывший заместитель начальника штаба обороны, сказал, что "в определенной степени ракетные атаки на мирных жителей демонстрируют, насколько мало вариантов у россиян на этот момент".

"Они заблокированы по своим линиям обороны, и у них есть всяческие проблемы с материально-техническим обеспечением... определенным образом это показывает, что Путин пытается поддерживать дома нарратив о том, что россияне все еще живут в наступлении", — говорит британский генерал.

По словам Саймона Мэйолла самая большая трагедия в том, что российские ракетные удары "ужасно беспорядочны".

Ранее портал "Комментарии" писал, что после нескольких месяцев наступления Запад начинает менять военную стратегию в отношении Украины.

Также "Комментарии" писали о начале российского наступления в ответ на украинские контрнаступательные действия. Аналитики указали, что таким образом Россия хочет замедлить украинцев на юге.