Почему Россия может согласиться на паузу в ударах по энергетике: что станет знаковым

Несмотря на то, что Россия и Украина продолжают обмениваться ударами по энергетическим объектам и возможное энергетическое перемирие продолжает активно обсуждаться. Почему Россия может согласиться на паузу в ударах по энергетике? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Энергетическое перемирие

Перспективы договоренностей об энергетическом перемирии выглядят скептически

Эксперт по стратегическим коммуникациям партнер компании Truman Юрий Богданов отметил, что Россия может использовать перемирие в сфере энергетики, как инструмент для выдвижения новых требований и поддержки эскалации на определенном уровне. Поэтому для достижения договоренностей важно максимально сужать перечень условий, при которых будет заключаться перемирие.

"Когда мы говорим о любых перемириях с Россией, надо понимать, что российская сторона все время пытается всех "кинуть" — это, возможно, немного пошло звучит, но это точное описание ситуации", — отметил Богданов.

По его словам, российские требования по свободному мореходству могут постоянно меняться. В частности, Москва может потребовать прекращения украинских ударов по российским портам и инфраструктуре, "освобождения" Черного моря или снятия санкций с теневого флота.

"Все эти компоненты являются инструментами для поддержания эскалации на определенном стабильном уровне. Поэтому, на мой взгляд, очень важно и для нас, и для американцев, если мы хотим, чтобы это перемирие действительно наступило, максимально сужать тот коридор, в котором мы будем его заключать. Потому что чем больше россияне набрасывают разные пункты и условия, тем меньше вероятность, что оно наступит", — пояснил эксперт.

В то же время Богданов заявил, что скептически оценивает перспективы договоренностей об энергетическом перемирии.

"Я очень скептически настроен по этому перемирию, очень скептически по поводу того, что можно будет договориться, потому что, как и с мирными переговорами, Россия – пока Путин лично – не очень готова к деэскалации", — сказал эксперт.

Пока нет четкой позиции России относительно соблюдения возможных договоренностей

Научный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов отметил, заявленное энергетическое перемирие между Украиной и Россией остается на уровне риторики. Четкой взаимной договоренности нет, а Кремль уже заявил, что ни о чем не договаривался и не гарантирует отказ от ударов по украинской энергетике.

По его словам, пока нет четкой позиции России по соблюдению возможных договоренностей. Кремль заявляет, что не брал на себя соответствующие обязательства, поэтому для реализации перемирия необходимы конкретные договоренности между сторонами и механизм ответственности за их нарушение.

Эксперт также считает, что нынешние заявления об энергетическом перемирии могут быть связаны с позицией президента США Дональда Трампа относительно цен на топливо. В то же время, он отметил, что основной причиной подорожания горючего в США являются не украинские удары по российской энергетике, а ситуация на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива.

По мнению Леонова, если после прекращения ударов по энергетическим объектам цены на топливо в США продолжат расти, Трамп может утратить интерес к такой инициативе. Это, по его словам, особенно актуально на фоне предстоящих выборов в Палату представителей и Сенат США.

Эксперт отметил, что для устойчивого перемирия необходимо участие третьей стороны, которая могла бы контролировать его соблюдение. Важным элементом должна быть автоматическая ответственность за нарушение договоренностей, в частности в виде усиления санкций.

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