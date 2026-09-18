Танки, 1200 операторів дронів та новий штурм: стало відомо, де Росія готує удар

Російське командування перекидає бронетехніку та засоби підтримки безпілотників на Добропільський напрямок, де восени може почати нові механізовані штурми. Про це йдеться у свіжому аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За оцінкою командувача 1-го корпусу Нацгвардії України "Азов" бригадного генерала Дениса Прокопенка, до можливих наступальних дій готуються підрозділи російських 51-ї, 8-ї та 41-ї загальновійськових армій.

Особливу увагу привертає концентрація безпілотних підрозділів. За словами Прокопенка, близько 1200 екіпажів російського центру "Рубікон" працюють на Добропільському напрямку. Це приблизно третина всього угруповання центру. Як зазначає ISW, таке зосередження може свідчити про намір Росії використовувати дрони для розвідки, ізоляції ділянки бою та підтримки механізованих атак.

Український генерал також повідомив про можливу зміну тактики російських військ. Наразі штурмові підрозділи налічують близько 200 піхотинців, проте надалі їх можуть посилити механізованими колонами приблизно з 50 бронемашин. Передбачається, що така тактика має одночасно відволікати українські сили та підвищувати ймовірність прориву.

Прокопенко вважає, що російська наступальна кампанія може перейти до спроб механізованих проривів уже у жовтні. Метою, за його оцінкою, може стати захоплення як мінімум одного населеного пункту "Фортечного поясу" та створення плацдарму для подальшого просування.

ISW також зазначає, що обидві сторони намагаються повернути на поле бою елементи механізованого маневру, щоб вийти із позиційного глухого кута. При цьому американські аналітики вважають українські спроби результативнішими на даний момент.

Одночасно накопичення Росією бронетехніки під Добропіллем може вказувати на підготовку до розширення механізованих атак восени — для погодних умов, які можуть полегшити використання техніки.

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