Чому Росія може погодитися на паузу в ударах по енергетиці: що стане знаковим

Незважаючи на те, що Росія та Україна продовжують обмінюватися ударами по енергетичним об’єктам та можливого енергетичного перемир’я продовжує активно обговорюватися. Чому Росія може погодитися на паузу в ударах по енергетиці? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.

Енергетичне перемир'я

Перспективи домовленостей про енергетичне перемир'я виглядять скептично

Експерт зі стратегічних комунікацій, партнер компанії Truman Юрій Богданов зазначив, що Росія може використовувати перемир'я у сфері енергетики, як інструмент для висунення нових вимог та підтримки ескалації на певному рівні. Тому для досягнення домовленостей важливо максимально звужувати перелік умов, за яких укладатиметься таке перемир'я.

"Коли ми говоримо про будь-які перемир'я з Росією, треба розуміти, що російська сторона весь час намагається всіх "кинути" — це, можливо, трохи вульгарно звучить, але це точний опис ситуації", — зазначив Богданов.

За його словами, російські вимоги щодо вільного мореплавства можуть постійно змінюватися. Зокрема, Москва може вимагати припинення українських ударів по російських портах та інфраструктурі, "звільнення" Чорного моря або зняття санкцій із тіньового флоту.

"Усі ці компоненти є інструментами підтримки ескалації на певному стабільному рівні. Тому, на мою думку, дуже важливо і для нас, і для американців, якщо ми хочемо, щоб це перемир'я дійсно настало, максимально звужувати той коридор, у якому ми будемо його укладати. Бо чим більше росіяни накидають різних пунктів і умов, тим менша ймовірність, що воно настане", — пояснив експерт.

Водночас Богданов заявив, що скептично оцінює перспективи домовленостей про енергетичне перемир'я.

"Я дуже скептично налаштований щодо цього перемир'я, дуже скептично щодо того, що можна буде домовитися, тому що, як і з мирними перемовинами, Росія – поки Путін особисто – не дуже готова до деескалації", — сказав експерт.

Наразі немає чіткої позиції Росії щодо дотримання можливих домовленостей

Науковий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов зазначив, заявлене енергетичне перемир'я між Україною та Росією наразі залишається на рівні риторики. Чіткої взаємної домовленості немає, а Кремль уже заявив, що ні про що не домовлявся і не гарантує відмову від ударів по українській енергетиці.

За його словами, наразі немає чіткої позиції Росії щодо дотримання можливих домовленостей. Кремль заявляє, що не брав на себе відповідних зобов'язань, тому для реалізації перемир'я необхідні конкретні домовленості між сторонами та механізм відповідальності за їхнє порушення.

Експерт також вважає, що нинішні заяви про енергетичне перемир'я можуть бути пов'язані з позицією президента США Дональда Трампа щодо цін на пальне. Водночас він наголосив, що основною причиною подорожчання пального у США є не українські удари по російській енергетиці, а ситуація на Близькому Сході та в районі Перської затоки.

На думку Леонова, якщо після припинення ударів по енергетичних об'єктах ціни на пальне у США продовжать зростати, Трамп може втратити інтерес до такої ініціативи. Це, за його словами, особливо актуально на тлі майбутніх виборів до Палати представників і Сенату США.

Експерт зазначив, що для стійкого перемир'я необхідна участь третьої сторони, яка могла б контролювати його дотримання. Важливим елементом також має бути автоматична відповідальність за порушення домовленостей, зокрема у вигляді посилення санкцій.

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